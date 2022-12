De omstandigheden van de grote Duitse autofabrikanten en hun toeleveranciers zijn afgelopen maand enigszins verbeterd. Dat meldt het Duitse economisch onderzoeksinstituut Ifo. De Ifo-index, die het vertrouwen van de bedrijven in de belangrijke autosector meet, kwam in november uit op min 2,2, tegen een min van 4,3 in de voorgaande maand.