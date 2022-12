Mensen met een beperking moeten volledig toegang hebben tot rechtsbescherming. Op dit moment is daar echter onvoldoende sprake van. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in zijn jaarlijkse monitor over het VN-verdrag handicap. De overheid moet met een nationaal actieplan komen om de rechtsbescherming van mensen met een beperking te garanderen, vindt het college.