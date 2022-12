In het speciaal omgebouwde voormalige hoofdkwartier van de NAVO in Brussel begint het terreurproces over de aanslagen van 22 maart 2016 in de Belgische hoofdstad. Nadat vorige week de twaalfkoppige jury is samengesteld, zullen de verdachten op de eerste eigenlijke zittingsdag in een grote glazen ruimte plaatsnemen. Het zijn er negen. Eén persoon staat bij verstek terecht.