CDA, ChristenUnie en SGP willen grote stad niet prijsgeven

In Rotterdam verdween het CDA bij de laatste verkiezingen bijna uit de raad. „Misschien ben ik wel degene die hier het licht uitdoet.”

CDA’er Hugo de Jonge gold in zijn tijd als wethouder als de onderburgemeester van Rotterdam. Populair, mediageniek, daadkrachtig bestuurder; iedereen liep weg met hem. „Maar”, zegt het Rotterdamse CDA-gemeenteraadslid René Segers-Hoogendoorn, „toen hij op zijn hoogtepunt was, associeerde niemand hem nog met het CDA. Op het stadhuis verrichtten wij als partij onze noeste arbeid, op straat raakten we intussen de verbinding met de gemeenschap kwijt.”

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, in 2018, kreeg de partij de rekening gepresenteerd. Het CDA hield nog één zetel over. Intussen heeft Segers-Hoogendoorn zich herpakt én verzoend met zijn nieuwe rol; die van eenmansoppositiefractie. Dat vraagt om een onderscheidend verhaal, beaamt hij meteen.

Op zijn initiatief plaatsten de fractievoorzitters van het CDA in Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg en Nijmegen vorige week een mede door hem opgesteld opiniestuk in het AD, waarin uiteengezet werd wat de boodschap van de partij in de grote stad zou moeten zijn. Het trefwoord: verbinden, gemeenschappen met elkaar in contact brengen. Hij denkt niet alleen aan arbeidsmigranten en ongedocumenteerden, maar ook aan allochtonen die zich terugtrekken in een zelfgekozen isolement. „Gemeenschappen verbinden”, zegt Segers, „is vaak ook: werken aan bestaanszekerheid. Het is ontheemden aan papieren helpen, of de energietransitie starten in wijken waar de grootste armoede is.”