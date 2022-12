De gemeente Amsterdam en het Nederlandse The Great Bubble Barrier zijn vrijdag in het Amerikaanse Boston niet in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Earthshot Prize. Deze door de Britse prins William bedachte milieuprijzen van 1 miljoen Britse pond (1,17 miljoen euro) gingen niet naar de Nederlandse kanshebbers, maar naar projecten uit Kenia, India, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Oman.