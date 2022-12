Een statiegeldsysteem voor blikjes hoeft nog niet op 1 januari in werking te treden, zoals staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) wilde. In plaats daarvan moet het systeem op 1 april in werking treden, heeft de Raad van State bepaald. Vanuit milieukringen wordt verbolgen gereageerd; het bedrijfsleven zou de invoering van het nieuwe systeem zelf hebben gesaboteerd.