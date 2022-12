Het is maandagmorgen en het is nog voor zevenen. We zijn al vroeg aanwezig in het Kabgayi oogziekenhuis in Rwanda, waar we twee dagen lang mee mogen lopen met de oogartsen. Elke dag weer brengen ouders vanuit het hele land hun kind met oogproblemen hier naartoe. Vandaag ontmoeten we de 7-jarige Elissa en zijn moeder.