Kuipers: Ivf-draagmoederschap in pakket bij medische indicatie

Vrouwen die wel eicellen hebben maar zelf geen vrucht kunnen dragen, kunnen in de toekomst een ivf-traject met een draagmoeder vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Zorgminister Ernst Kuipers is van plan om een advies van het Zorginstituut om het basispakket uit te breiden met het ivf-draagmoederschap, over te nemen. Hij zal dat doen zodra het wetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstamming van kracht is geworden, zo laat hij aan de koepel van verloskundigen KNOV weten.