Het kabinet streeft ernaar om per 2030 dakloosheid te beëindigen en „iedereen een thuis” te bieden. Er zijn in een actieplan afspraken gemaakt over geld, zorg, woningen, hulp en begeleiding en allerlei bestuurlijke kwesties. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) spreekt in het plan dat hij aan de Kamer heeft gestuurd van een „fundamenteel andere kijk”.