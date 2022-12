Burgemeester Zwolle wil wel praten met boeren als hij meer weet

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle wil wel een afvaardiging van demonstrerende boeren ontvangen, maar „het is mij volslagen onduidelijk wie de leiding heeft in deze demonstratie en wat hun wensen zijn”, laat hij weten. Pas als dat duidelijk is, wil de burgemeester praten met de boeren. Vrijdag is er volgens een woordvoerder opnieuw contact tussen de boeren en de burgemeester om te zien of een gesprek mogelijk is.