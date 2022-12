COA kraakt nieuwe asielwet: dit lost de crisis niet op

Er worden harde noten gekraakt over de nieuwe asielwet van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel), en wel door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de belangrijkste partner van de staatssecretaris. Die nieuwe wet gaat waarschijnlijk niet voldoende helpen bij het beslechten van de crisis in de asielopvang, stelt het COA volgens Trouw. „Het is reëel dat de wet niet eerder dan in 2024 tot verlichting van de opvangsituatie zal leiden.”