Spanje is in de ban van een reeks bombrieven die zijn verstuurd en kennelijk verband houden met de oorlog in Oekraïne. Donderdag werd een bombrief in de Amerikaanse ambassade ontdekt en onschadelijk gemaakt. Dat was kort nadat bekend was gemaakt dat de Spaanse premier Pedro Sánchez 24 november een brief toegezonden heeft gekregen die volgens de politie „ontvlambaar” maar niet explosief was.