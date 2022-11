Een 86-jarige man is dinsdag aan zijn verwondingen overleden die hij bijna twee weken geleden opliep door een aanrijding met een vrachtwagen, meldt de politie woensdag. Op donderdag 17 november liep de man op de Misweg in Merkelbeek (Limburg) toen hij rond 10.15 uur werd aangereden. Het slachtoffer uit Beekdealen werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij is overleden.