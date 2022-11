Door de staking in het leerlingen- en zorgvervoer was de woensdagochtend een „gekkenhuis” voor kinderen die wachtten op vervoer naar het speciaal onderwijs of naar hun dagbesteding, en ook voor hun ouders. Dat zegt de vereniging Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO).