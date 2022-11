Kwaliteit EU-statistieken ‘voldoende maar met tekortkomingen’

Europese statistieken zijn „over het algemeen van voldoende kwaliteit”, al zijn op bepaalde terreinen nog „tekortkomingen”. De Europese Rekenkamer concludeert dat dinsdag in een nieuw rapport over de betrouwbaarheid en volledigheid van statistiek in de Europese Unie. Zo moeten de cijfers beter op de behoeften van gebruikers worden afgestemd, en zijn op sommige gebieden - zoals gezondheid en bedrijven - niet altijd alle gegevens beschikbaar.