Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag met een team van experts onderzoek verricht op het terrein van Tata Steel IJmuiden. Ze wilden „meer inzicht krijgen” in het productieproces van staal en de werking van de cokes- en gasfabrieken, laat het OM weten. Dat kondigde al in februari een strafrechtelijk onderzoek naar het grote staalbedrijf aan, nadat advocaat Bénédicte Ficq namens omwonenden aangifte had gedaan.