Voor sportclubs en zwembaden die door de hoge energieprijzen in de problemen komen, is vooralsnog genoeg geld uitgetrokken om ze te helpen, denkt sportminister Conny Helder. De hele Tweede Kamer is er niet gerust op en de oppositiepartijen zijn ronduit boos dat de minister niet bereid is om meer geld te reserveren, bleek tijdens de behandeling van de sportbegroting.