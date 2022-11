Op Ischia wordt nog gezocht naar slachtoffers van de aardverschuiving die in de nacht van vrijdag op zaterdag het eiland voor de kust van Napels in diepe rouw stortte. Teams van brandweer, carabinieri en Protezione Civile, de noodbrigade van specialisten die Italië inzet bij rampen als deze, speuren naarstig in tonnen van modder en puin. Tot nu toe zijn zeven dodelijke slachtoffers geborgen.