„Volgens het artikel zijn er ouders die liever hebben dat hun kinderen naar de keet gaan dan naar de Pinksterconferentie in Biddinghuizen. Mijn vraag is of dit nu een genuanceerde typering van deze ouders is? Doe je deze groep ouders recht, door ze te laten kiezen tussen twee opties die ze beide als een groot gevaar zien of dring je ze een zwart-wit positie op?” beeld Jaco Klamer