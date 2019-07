Zomervoordeel bij TMC Wonen

De zomervakantie is een ideaal moment om het huis op te frissen: het hele interieur fraai en in stijl voordat het volgende seizoen voor de deur staat. Deze zomer is helemaal een geschikt moment, omdat je bij TMC Wonen kunt profiteren van de vele zomeraanbiedingen op vloeren, gordijnen, kasten, bedden, behang en meer.

Showroom

Bij TMC Bergen op Zoom scoor je veel voordeel in verband met de totale leegverkoop van de meubelafdeling. Alle showroom-meubels van het merk Henders & Hazel mogen met een korting van 40% weg. Zo is de robuuste eettafel Buckley afgeprijsd van €1099,- naar €798,97, en is de prachtige fluwelen fauteuil William te koop voor €299,40 in plaats van €499,-.

Ook de showroom van TMC Woonwenz in Goes krijgt een opfrisser. Er moet plaatsgemaakt worden voor de nieuwe najaarscollectie. Daarom zijn veel showroommodellen fors afgeprijsd. De kortingen lopen op tot wel 50%. Banken, salontafels, fauteuils: alles wat nodig is voor een stijlvolle inrichting.

Maatwerk

Speciaal voor de zomer zijn de horren en zonweringen in de aanbieding. Zo blijft het huis lekker koel, en blijven alle ongewenste insecten en torren buiten. Het merk NL Label biedt allerlei soorten zonweringen, van vouwgordijnen tot rolgordijnen, van horizontale tot verticale jaloezieën. Op al deze zonwering geldt in de woonwinkels van TMC Wonen nu een korting van 25%.

Ook de horren van NL Label gaan met een korting van 15% de deur uit bij TMC. De horren zijn in verschillende soorten en maten verkrijgbaar, zodat elk raam in huis gewapend kan worden tegen ongewenste bezoekers en vervelend muggengezoem.

Strandgevoel

Het gevoel van voeten in het zachte zand hoort bij de zomer. Met de tapijten van TMC hou je dat gevoel nog iets langer vast: een heerlijke zachte ondergrond voor je voeten, alsof je vanuit je bed zó het strand op stapt. Op alle tapijten van NL Label gelden kortingen van 15%.

Al deze zomeraanbiedingen zijn te vinden op de website tmcwonen.nl/acties.

