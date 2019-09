Zet de zon naar je hand met zonwering van TMC Wonen

Hoewel de zomer bijna voorbij is, is het nooit te laat voor zonwering. Zeker nu de zon vrij laag staat en soms irritant naar binnen schijnt.

Daar komt bij dat zonwering ook in de winter handig is. Zo houdt ze kou buiten en warmte binnen. Naast die isolerende werking, heeft ze een decoratieve functie.

Interesse? Stap naar TMC Wonen, dé specialist in binnen- én buitenzonwering. Ontdek de vele mogelijkheden.

Binnenzonwering

Binnenzonwering is een verzamelterm voor raambekledingsproducten die gebruikt kunnen worden als zonwering. Ze hebben zowel een praktische als een decoratieve functie. Denk aan (rol)gordijnen, horren, shutters, jaloezieën, shades en lamellen. Al deze artikelen hebben hun eigen voordelen en specifieke eigenschappen. Bij TMC Wonen vind je deskundige adviseurs die je helpen bij het maken van de beste keus voor jóúw interieur. Het bedrijf heeft alle bekende merken in huis, zoals Luxaflex, bece en NL Label.

Waar je zoal op moet letten? Allereerst is het goed om te bedenken waar de binnenzonwering komt te hangen. In de badkamer? Dan moet ze vochtbestendig zijn. In de slaapkamer? Dan is een verduisterende werking waarschijnlijk handig. In de woonkamer? Dan moet de zonwering niet alleen decoratief zijn, maar ook privacy geven.

Vakkundige monteurs

Vervolgens is het type raam belangrijk, het type bediening en natuurlijk wat je mooi vindt en wat in je inrichting past. De adviseurs van TMC Wonen helpen je graag bij het maken van keus en kleur, dessin en materiaalsoort. Kom gewoons eens langs in één van de showrooms of maak eenvoudig een afspraak bij jouw thuis!

Alle producten worden op maat gemaakt en van tevoren opgemeten door vakkundige monteurs van TMC Wonen. Ook de installatie doet het bedrijf met eigen personeel. Hangt de zonwering, dan kan het genieten beginnen. Met de zonwering kun je de lichtinval aanpassen aan jouw wensen op elk moment van de dag.

Buitenzonwering

Ook op het gebied van buitenzonwering kun je bij TMC Wonen goed slagen. Het bedrijf biedt een ruim assortiment producten: rolluiken, screens, terras-, veranda- en serrezonwering, windschermen en aanverwante artikelen als terrasheaters.

De belangrijkste voordelen van buitenzonwering zijn het buiten houden van warmte in de zomer, het beperken van lichtinval en het bieden van privacy. Pluspunt ten opzichte van binnenzonwering, is dat de warmte al wordt geweerd, voordat hij binnen is.

Voorbeeldopstellingen

Ook voor buitenzonwering geldt dat het TMC-personeel je graag adviseert over alle mogelijkheden, zodat je ook nu de keus maakt die het best bij jou en jouw situatie past. Kom eens langs in de showroom om de vele voorbeeldopstellingen aan den lijve te ervaren of maak een afspraak en ontdek de veelzijdige buitenzonweringcollectie van TMC Wonen.

TMC Goes

Marconistraat 13

4461 HH

0113-224102

tmcgoes@tmcwonen.nl

TMC WoonWenz

Marconistraat 15-15b

4461 HH Goes

0113-224114

tmcwoonwenz@tmcwonen.nl

TMC Kruiningen

Zandweg 1b

4416 NA Kruiningen

0113-382626

tmckruiningen@tmcwonen.nl

TMC Bergen op Zoom

v. Konijnenburgweg 13

4611 HK

0164-274477

tmcbergenopzoom@tmcwonen.nl