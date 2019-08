Wil jij een mooie muur? Zo lukt dat wel!

Hoewel muurverf terrein wint, blijft behang als vanouds de koning van de muurbekledingen. Iedereen herinnert zich wel een zaterdag waarop vader wat familieleden of vrienden uitnodigde om in één keer een hele huiskamer te behangen. Of dat je kamer opnieuw werd ingericht en je in de heel gewichtige grote behangboeken het mooiste behangetje uit mocht zoeken.

Bij TMC kun je terecht voor verschillende soorten behang en alles wat erbij komt kijken om een muur te behangen. Een van de redenen waarom de meeste mensen traditiegetrouw voor behang kiezen is de variatie: er zijn enorm veel verschillende soorten, motieven en materialen.

Materiaal

De meest traditionele soort behang is gemaakt van papier. Ook dit behang heeft verschillende varianten: sommige soorten bestaan uit één laag papier, terwijl andere soorten zijn opgebouwd uit twee lagen papier. Papieren behang is de eerste versie van behang die ooit werd ontwikkeld, en daardoor ook het meest eenvoudig. Nadeel van papieren behang is dat het niet zo stevig is als de andere soorten die in de loop van de jaren op de markt zijn verschenen.

Het tweede soort behang is gemaakt van vinyl. Deze soort is erg populair, grotendeels vanwege de stevigheid. Vinylbehang is ontzetten makkelijk schoon te houden, mede door het feit dat het tegen water kan. Dit behang is ook van gerenommeerde merken als Eijffinger te verkrijgen.

Een soort behang dat erg goed te gebruiken is als onderlaag voor verf of zelfs voor ander behang is vliesbehang. Vliesbehang is ideaal om overheen te schilderen. Het is makkelijk aan te brengen, en niet onbelangrijk: ook weer makkelijk te verwijderen. Het merk La Aurelia heeft een prachtige collectie aan vliesbehang, te verkrijgen bij TMC.

Voor mensen die hun behang graag willen personaliseren, of die een statementmuur willen maken is er ook nog fotobehang. TMC heeft verschillende collecties in de winkel van foto’s waar klanten uit kunnen kiezen, onder andere van Eijffinger en La Aurelia. Ook is er de optie om een eigen foto op behang te laten printen.

Verder is er bijvoorbeeld nog glasvezelbehang, acrylbehang, of stoffen behang. Het merk Chivasso heeft bijvoorbeeld behang van geweven linnen en polyester, waardoor een stoffen muurbekleding ontstaat.

Doordat behang in zoveel verschillende soorten leverbaar is, is er ook veel kwaliteitsverschil. Sommige soorten behang zijn steviger dan anderen. Daarom is het belangrijk om in de winkel te vragen om advies van de behang-experts, die je graag helpen bij het maken van de juiste keuze.

TMC Wonen behang

Aanbrengen

Voor het aanbrengen van behang zijn een aantal stappen nodig. Allereerst moet het oude behang zoveel mogelijk van de muur worden verwijderd. De muur moet, als dat nodig is, gerepareerd worden, eventuele gaten moeten worden opgevuld, zodat het behang mooi en strak kan hechten.

Als een muur van absorberend materiaal is gemaakt, is het handig om eerst een laag voorstrijkmateriaal aan te brengen, zodat de lijm niet in de muur trekt en zijn kracht verliest. Daarna is het een kwestie van de lijm gelijkmatig aanbrengen op de muur – vroeger moest de lijm meestal op het behang zelf worden aangebracht, maar tegenwoordig kan het meestal direct op de muur worden gesmeerd.

Nadat de lijm op de muur is aangebracht, kun je het behang op de muur gaan plakken. Het werkt het beste als je van het licht vandaan werkt, zodat je goed kunt zien wanneer het behang mooi glad op de muur aangebracht is. Voor het gladstrijken kun je het beste een behangroller gebruiken, die ook bij TMC verkrijgbaar is. Als laatste moeten de overtollige lijmresten met een vochtige spons verwijderd worden, en de nieuwe muur is klaar.

Bij TMC is niet alleen het behang zelf verkrijgbaar, maar je kunt er ook terecht voor alle dingen die je nodig hebt om het behang aan de brengen: behangplaksel in emmers of poedervorm, spatels, rollers en allerlei andere attributen. Zie je het niet zitten om zelf te behangen en zoek je iemand die dit voor je kan doen? Geen probleem, vraag er om in de winkels!

