“Vrijwilligerswerk voor Adullam verrijkt mijn leven”

“Kijk, hier ging mijn dochtertje Willieze altijd met een van de bewoners vissen op badeendjes,” vertelt vrijwilligster Hanna Riezebos-Kloosterman (31) bij de vijver van de balkontuin van Muiderheim. Ze betrok haar kinderen al jong bij het vrijwilligerswerk voor gehandicapten.





Binnen op de groep De Polle zitten de bewoners in hun pyjama aan de koffie. Ze zien er fris en ontspannen uit en luisteren naar een cd met psalmen. Peter Regterschot zit er ook tussen in zijn rolstoel. Hij is in bad geweest. “Dag Peter,” begroet Hanna hem. Ze gaat dicht bij hem staan en raakt zijn wangen aan. “Wat zie je er weer heerlijk schoon uit! Zit je lekker aan de koffie? Straks ga je vast rustig slapen,” zegt ze zachtjes tegen hem. Peter maakt een geluid alsof hij wil zeggen: ‘Welterusten!”

Oude vak

Eens in de drie weken doet Hanna hem in bad. “Dat vind ik leuk om te doen, temeer omdat ik dan mijn oude vak van Verzorgende-IG oppak,” lacht ze.

“Wanneer ik bij Peter kom, zo rond een uurtje of zeven ‘s avonds, dan trek ik er anderhalf uur voor uit om hem lekker te vertroetelen. Het bubbelbad vindt hij héérlijk,” zegt ze lachend. “Dan straalt hij helemaal. Hij stoot geluiden uit waaraan ik kan merken dat hij het fijn vindt. Het warme badwater is ook goed voor Peters contracturen (spasmes). Door Peter regelmatig in bad te doen, heb ik een band met hem opgebouwd.” “Als Peter daarna zó schoon in zijn stoel zit, en ik zie een blijde lach en een ontspannen, vrolijke Peter, dan geniet ik er zelf van. Dat gun je toch iedereen! Ondanks dat bewoners hier de beste zorg ontvangen. Daar ben ik van overtuigd als ik de toewijding, inzet en professionaliteit zie van de Adullam medewerkers. Dat neemt echter niet weg dat extra hulp niet welkom is.”

"Als ik Peter in zijn stoel zie, vrolijk en ontspannen, dan geniet ik"



Liefde geven

“Ieder mens heeft aanraking nodig. Met name degenen met een laag niveau hebben vaak een sterker ontwikkeld gevoel. Ik aai Peter altijd even over zijn twee wangen. Zijn arm. Die nabijheid doet hem goed. Dankzij mijn werkervaring in een neutrale organisatie weet ik hoe de zorg voor gehandicapte mannen ook anders verleend kan worden. Laten we zuinig zijn op onze reformatorische instellingen.”

Het Evangelie doorgeven

“Met Peter over godsdienst praten is moeilijk, maar het besef ís er wel bij hem. Als je met liefde en vanuit je hart deze mensen mag verzorgen, dan kun je ook iets laten merken van het praktiserend christenzijn. Wanneer ik een cd met psalmen opzet, dan zie ik dat hem dat raakt. Dan wordt hij zo stil. In de kerk zit hij ook altijd roerloos. Hij vindt blijdschap in de dingen van de godsdienst.”

Voorbeeld

“Werken met gehandicapten is ongelooflijk mooi. Deze mensen accepteren hun omstandigheden zoals ze zijn en zijn een voorbeeld voor iedereen. Ook Peter, die nauwelijks kan lopen, praten of zien, kun je toch ook aan het lachen krijgen met een grapje. Ja echt, hè Peter?” Ze kriebelt even op zijn buik en lacht: “Pief Paf Poef! Peter is onze badboef,” Er glijdt een lach over Peters gezicht. “Dat grapje maken wij hier met hem en hij wordt er altijd vrolijk van. Het is denk ik het ritueel, de bekende klanken die hem blij maken. Mooi hè,” zegt ze.



Levensverrijkend

“Vrijwilligerswerk is zulk dankbaar werk. Je maakt cliënten blij, hun ouders maar ook het personeel. Ik vind het een verrijking van mijn leven en dat van mijn kinderen. Daarom zeg ik iedereen: doe vrijwilligerswerk voor gehandicapten. Al is het maar een uurtje!"

Bel naar 088 238 55 26 of mail naar info@adullamzorg.nl . Kijk ook op werkenbijadullam.nl voor actuele vrijwillige vacatures.