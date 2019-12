Veilig gebruikmaken van ladders en steigers

Er gebeuren relatief veel ongelukken met ladders en trapjes. Dit kan op de werkplek gebeuren, maar ook thuis. In de periode tussen 1999 en 2014 zijn er meer dan 2700 ongelukken met ladders, trappen en steigers gemeld bij de inspectie SZW. Dit zijn meer dan 540 gemelde ongevallen. In werkelijkheid zullen deze aantallen veel hoger liggen en worden de bijna-ongevallen niet meegerekend.

In een werkomgeving mag in principe alleen gebruik worden gemaakt van een trap of ladder om naar een ander niveau of verdieping te klimmen. Als het om technische redenen of om veiligheidsredenen niet mogelijk is om andere veiligere oplossingen te gebruiken, dan mag er een ladder of trap worden gebruikt voor het uitvoeren van kortdurende en lichte werkzaamheden. Dit is bijvoorbeeld het uitvoeren van een inspectie of het vervangen van een plafondplaat.

De volgende regels zijn hierop van toepassing:

Je mag niet verder reiken dan 1 armlengte

De ladder moet gekeurd zijn

Je mag maximaal 2 uur op de ladder of trap staan

Je mag maximaal op 7,5 meter hoogte werken

Boven windkracht 6 mag je niet op een ladder staan

Je mag met een metalen ladder niet binnen 2 meter van onder spanning staande delen werken

Je mag niet meer kracht uitoefenen dan 50 newton of 5 kg trek- of duwkracht

De ladder moet op een harde en stevige ondergrond staan

De ladder moet in een veilige omgeving staan. Zet eventueel de omgeving af

De ladder moet onder een hoek van 75 graden staan

Lees altijd de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant

Zorg altijd voor 3 contactpunten met de ladder: twee voeten en één hand of één voet en twee handen

In plaats van een ladder kan er ook gekozen worden voor een rolsteiger. Rolsteigers zijn voorzien van wielen, zodat ze gemakkelijk verplaatst kunnen. Met stabilisatoren wordt ervoor gezorgd dat een rolsteiger stevig opgesteld kan worden.

Voor een rolsteiger zijn de volgende veiligheidsregels van toepassing:

Lees vooraf de instructies en voorschriften van de fabrikant

Bij gebruik van een rolsteiger moeten alle wielen geblokkeerd zijn

Een rolsteiger moet aan de binnenzijde beklommen worden

Een rolsteiger mag alleen verplaatst worden over een vlakke en harde ondergrond

Materialen moeten op een veilige manier omhoog worden gebracht

Stabilisatoren moeten zo dicht mogelijk bij de grond blijven als de rolsteiger wordt verplaatst.

Er mogen geen personen of materialen op de rolsteiger aanwezig zijn bij het verplaatsen

Stabilisatoren met wielen zijn verboden

Werken op hoogte brengt veel risico’s met zich mee. Om goed met deze risico’s te kunnen omgaan kan er een VCA-cursus worden gevolgd. Tijdens deze VCA-cursus wordt ook het veilig werken met steigers, ladders en trappen behandeld. Medewerkers die in bezit zijn van een VCA-diploma hebben kennis van veilig werken met oog voor veiligheid, gezondheid en milieu.

