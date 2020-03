TMC Wonen opent vernieuwde vestiging Bergen op Zoom

Op 26 maart wordt in Bergen op Zoom de compleet vernieuwde woonwinkel van TMC Wonen geopend. Ze zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest om de vestiging in Bergen op Zoom te verbouwen. “De winkel sloot niet meer aan bij de verwachtingen van klanten. Het is voor ons de uitdaging grenzen te blijven verleggen in de winkelbeleving. Daarom hebben we de hele winkel van boven tot onder vernieuwd.”

Nu biedt de winkel de klanten vernieuwend maatwerk en oplossingen voor vloeren, ramen, wanden en opbergruimtes op de meest inspirerende manier. “De winkel is echt een beleving geworden, waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. Met de waarden die u van TMC Wonen gewend bent, persoonlijk en deskundig advies, komen we tot de interieuroplossing die het beste bij uw huis past.”

Naast dat de winkel een plek is waar mensen producten kunnen zien en aanschaffen, dient de winkel in Bergen op Zoom ook als bewijs van het vakmanschap en de creativiteit van het TMC-team. “Het ontwerp en alle ideeën zijn door ons eigen team bedacht. Het is de realisering van onze eigen droom, dus het is naast een showroom ook direct een voorbeeld van wat we allemaal kunnen realiseren, ook bij klanten thuis. Het realiseren van woondromen is nou eenmaal onze passie.”

Door de jaren heen is de manier van consumeren compleet veranderd in Nederland. Winkels en showrooms passen zich daarop aan. De (woon)winkels van nu zijn veel meer gericht op de beleving in plaats van op het simpel uitstallen van de producten die er verkocht worden. “Om in te kunnen spelen op de veranderende behoeftes van de klant maken we gebruik van de nieuwste technologieën en blijven we onze winkels voortdurend updaten en aanpassen. In Bergen op Zoom hebben we de lijn die we drie jaar geleden met de verbouwing van onze vestiging in Goes hebben ingezet, mooi door kunnen trekken. Deze winkel was eigenlijk het voorbeeld van hoe we de vernieuwingen toe kunnen passen, elke keer weer. Dat zorgt er ook voor dat winkelen bij TMC Wonen altijd spannend, leuk en inspirerend is.”

“We hebben er alles aan gedaan om er de beste woonwinkel van te maken, en daarom nodigen we iedereen uit om te komen kijken of het ons gelukt is.” Johan Jr. Witte, bedrijfsleider Bergen op Zoom.

Alle kopers maken kans op een gratis woondroom realisatie!

We gaan voor € 45.000 aan gratis woondromen realiseren: van nieuwe badkamer, tuin of bankstel tot waterontharder… alle woondromen zijn welkom! Iedere klant krijgt bij een aankoop een droomkaart. Vertel ons op deze droomkaart over jouw volgende woondroom en wellicht ben jij wel één van de gelukkige van wie de droom uit zal komen.

TMC Bergen op Zoom

v. Konijnenburgweg 13

4611 HK Bergen op Zoom

0164-274477

tmcbergenopzoom@tmcwonen.nl

TMC Goes

Marconistraat 13

4461 HH Goes

0113-224102

tmcgoes@tmcwonen.nl

TMC WoonWenz

Marconistraat 15-15b

4461 HH Goes

0113-224114

tmcwoonwenz@tmcwonen.nl

TMC Kruiningen

Zandweg 1b

4416 NA Kruiningen

0113-382626

tmckruiningen@tmcwonen.nl

www.tmcwonen.nl