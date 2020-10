TMC Project voor de perfecte werkplaats

De inrichting van een bedrijfspand, hotel of zorginstelling zegt iets over het karakter van de organisatie. En dat is waar TMC Project goed in is: functionele inrichtingen creëren met gevoel voor design. Projectmanager Dies den Haan: “TMC Project creëert inrichtingen voor de zakelijke markt in grofweg vier sectoren: office, zorg, leisure (recreatie) en onderwijs. Onder andere kantoren en zorginstellingen kloppen bij ons aan voor een nieuwe inrichting of een restyling, maar ook scholen en hotels nemen contact met ons op.”

Om de wensen van de klant te kunnen realiseren, is het vooral belangrijk om goed te luisteren en te inventariseren, aldus Dies. “Je moet erachter komen wat de visie van de klant is, en hoe de organisatie van de klant in elkaar zit. Pas als je dat weet, kun je een ontwerp aanbieden dat aansluit bij de behoeften van de organisatie.”

Voor veel bedrijven is het belangrijk dat de inrichting van het pand aansluit bij de huisstijl en het karakter van de organisatie. “Dat zijn de dingen die je meeneemt in het ontwerp, en er is ontzettend veel mogelijk. Wat van TMC Project verwacht kan worden is een stapje extra: we proberen ons te onderscheiden met onze vakkennis, maar ook met onze eigenwijze en creatieve ideeën.”

De kracht van TMC Project is de overzichtelijkheid van het hele proces. “Van begin tot eind is de projectmanager het vaste aanspreekpunt, waardoor de communicatie snel en gemakkelijk gaat. We werken met eigen vakmensen, dit zorgt voor korte lijnen met de werkvloer en er komen altijd vertrouwde gezichten bij de klant over de vloer.”

Grafisch Bedrijf Goes

Een van de bedrijven die TMC Project hebben ingeschakeld is Grafisch Bedrijf Goes, kortweg GBG. Dit bedrijf verzorgt druk- en printwerk, auto- en gevelbeletterling, verpakkingen en displays: alles wat je maar op grafisch gebied kunt bedenken. Een heel creatief bedrijf dus. Dat vraagt om een creatieve inrichting. “GBG had prachtige fotowanden ontworpen om in het pand zelf al iets te laten zien van wat ze allemaal kunnen leveren. Daar wilden we de rest van de inrichting op aan laten sluiten. Wij mochten voor de vloeren, het meubilair en het kleurenplan zorgen.”

GBG verhuisde naar een nieuwbouwpand, wat inhield dat TMC Project direct na de bouwtechnische oplevering aan de slag kon. “Het inrichten van een groot nieuwbouwpand moet vaak in een paar weken, zodat het ook echt klaar is op de datum dat de klant wil verhuizen. We werken met een strakke planning, en met man en macht zorgen we ervoor dat alles precies zo gebeurt zoals de klant het wil hebben. Efficiëntie is daarbij ontzettend belangrijk.” Het mooie aan het pand van GBG is dat de inrichting direct als reclame dient: “Ze laten zo letterlijk zien wat ze in huis hebben.”

