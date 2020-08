TMC Project voor de perfecte werkplaats

De inrichting van een bedrijfspand, hotel of zorginstelling zegt iets over het karakter van de organisatie. En dat is waar TMC Project goed in is: functionele inrichtingen creëren met gevoel voor design. Projectmanager Jacor Giljam: “TMC Project creëert inrichtingen voor de zakelijke markt in grofweg vier sectoren: office, zorg, leisure (recreatie) en onderwijs. Onder andere kantoren en zorginstellingen kloppen bij ons aan voor een nieuwe inrichting of een restyling, maar ook scholen en hotels nemen contact met ons op.”

Om de wensen van de klant te kunnen realiseren, is het vooral belangrijk om goed te luisteren en te inventariseren, aldus Jacor. “Je moet erachter komen wat de visie van de klant is, en hoe de organisatie van de klant in elkaar zit. Pas als je dat weet, kun je een ontwerp aanbieden dat aansluit bij de behoeften van de organisatie.”

Voor veel bedrijven is het belangrijk dat de inrichting van het pand aansluit bij de huisstijl en het karakter van de organisatie. “Dat zijn de dingen die je meeneemt in het ontwerp, en er is ontzettend veel mogelijk. Wat van TMC Project verwacht kan worden is een stapje extra: we proberen ons te onderscheiden met onze vakkennis, maar ook met onze eigenwijze en creatieve ideeën.”

TMC Project

De kracht van TMC Project is de overzichtelijkheid van het hele proces. “Van begin tot eind is de projectmanager het vaste aanspreekpunt, waardoor de communicatie snel en gemakkelijk gaat. We werken met eigen vakmensen, dit zorgt voor korte lijnen met de werkvloer en er komen altijd vertrouwde gezichten bij de klant over de vloer.”

Een van de projecten die TMC Project de laatste tijd heeft gerealiseerd is de kantoorinrichting van JePe IT in Goes. Het IT-bedrijf was toe aan een uitbreiding van het pand, en schakelde voor de inrichting TMC Project in. “Het pand was nog helemaal blanco, de klant had duidelijk voor ogen waar een deel van de werkplekken moesten komen. We hebben een compleet 3D interieurplan getekend. Een mooi detail in dit project is het verloop in de tapijttegels – van grijs naar blauw. Het blauw komt op verschillende plekken in de kantoorruimte terug, ook op de fotomuur van het typisch Zeeuwse strandgezicht. Het geeft het bedrijf een frisse uitstraling en een stevige connectie met het Zeeuwse.”

TMC Project

