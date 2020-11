Sans-online presenteert… de personal shopper

Modezaak Sans-online.nl -bekend van zijn brede, snel wisselende aanbod, scherpe prijzen en snelle levering- komt dit najaar met iets nieuws: de personal shopper. „Hij/zij creëert een stijladvies om je mooiste punten te accentueren en de leukste looks samen te stellen. Daardoor shop je met extra aandacht, leuk én gemakkelijk”, vertelt eigenaar Tom Sans.

Zoek je een mooie outfit voor een speciale gelegenheid, het nieuwe modeseizoen of een nieuwe baan? Of ben je toe aan een geheel nieuwe look? Klop dan aan bij een van de vier personal shoppers die Sans-online in dienst heeft: Audrey, Jonathan, Claudia en Sylvia. Het doel van hen allemaal is mensen „mooier, blijer en gelukkiger laten worden van een nieuwe outfit”, vertelt Sylvia.

Claudia voegt daaraan toe: „Om de klant zo goed mogelijk te helpen ga ik voor het uiterste. Voor mij is het een uitdaging om verschillende stijlen met elkaar te combineren. Ik vind het belangrijk de klant beter te leren kennen om zo tot de perfecte look te komen.”

Een afspraak met de personal shopper is simpel op de website te maken. Je klikt op een van de vier namen en geeft vervolgens aan op welke dag en welk moment je jouw stijladvies wilt hebben. Vervolgens tik je je naam en contactgegevens in en de afspraak is gemaakt.

Toch liever eerst zelf op site rondkijken? Uiteraard is dat ook mogelijk. De kans is groot dat je slaagt, want het aanbod topmerken is heel breed en de prijzen zijn scherp. Kijk in ieder geval eens op de deelpagina met afgeprijsde topproducten. Je vindt er onder meer jeans van PME Legend die 33% zijn afgeprijsd en een Vila-vest met een korting van 30%. Scrol vooral door naar beneden, want de stuntprijzen blijven komen. Zo stuit je dan op een T-shirt van het merk Only, van 24,99 euro voor 5,00 euro!

Contact

Haarstraat 33

7462 AK Rijssen

0548-540 445

info@sans-online.nl

www.sans-online.nl