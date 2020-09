Sans-online: modezaak met topmerken en scherpe prijzen

Een zeer breed, snel wisselend aanbod. Heel scherpe prijzen. En supersnelle bezorging. Dat is modezaak Sans-online.nl. Kijk snel wat de Rijssense kledingwinkel voor het nieuwe seizoen in de digitale schappen heeft hangen. „Werp zeker eens een blik op de nieuwe damesjassen en herenbroeken”, adviseert eigenaar Tom Sans.

“Casual merkkleding voor hem en haar” is de slogan van Sans-online. Op de website wordt goed duidelijk wat Tom en zijn team daarmee bedoelen. Dankzij de duidelijke indeling heb je in no time een vlotte blouse, broek, sweater, jurk, rok, polo, top, jas of trui gevonden. Van een topmerk!

Damesjassen

Neem de damesjassen. De nieuwe collectie staat inmiddels online. De keuze is enorm; licht en donker, lang en kort, casual en net, leer, wol en polyester, mét en zonder dessin. Wat je ook wenst, er zit vast een model bij dat jij zoekt. Benieuwd naar de merken die Sans-Online voert? Dat zijn onder meer: Only, Vera Moda, Garcia en s.Oliver.

Herenbroeken

Hetzelfde geldt voor de herenbroeken: ook binnen dat segment is dat ene droomexemplaar bijna zeker te vinden. Of je nu een korte of een lange broek zoekt, een jeans of een vlotte pantalon. Enkele goedlopende topmerken uit deze categorie zijn: PME legend, Cars en Pierre Cardin.

Snelheid en service

De meeste merken van Sans-online kun je ook in de ‘gewone’ winkel kopen. Waarom dan toch Sans-online? Tom Sans: „Bij ons staan snelheid, service, prijs en actie hoog aangeschreven. Voor 16.00 uur in de regio besteld, is dezelfde dag in die regio bezorgd. In de rest van Nederland de volgende dag. Niet goed is geld terug. Bezorgen is vanaf 50 euro gratis. Wekelijks hebben we bij Sans aantrekkelijke acties. Onze voorraad is altijd actueel, omdat die elke zes weken vernieuwd wordt. Betalen kan op elke moderne manier. Door de combinatie van onze merken kun je beter kiezen. Nieuwsgierig? Test ons zonder risico.”

Reviews

Dat klinkt, mooi, maar wat zeggen klanten zelf van Sans-online? Op reviewsite trustedshops.nl staan ruim 4000 recensies over de afgelopen twaalf maanden. Het resultaat? Sans scoort maar liefst 4,5 van de 5 sterren. Omgerekend een 9! Klanten zijn vooral te spreken over de snelle levering, de goede communicatie en de kwaliteit van de gekochte producten. Enkele reacties:

Snel geleverd, netjes verpakt. Producten echt zoals op de foto. Pasvorm ook goed.

Prima zaak, snelle service.

Snel en goedkoop.

Kijk zelf ook eens op Sans-online! De kans is groot dat je vindt wat je zoekt. En zo niet: retourneren is simpel.

Contact

Haarstraat 33

7462 AK Rijssen

0548-540 445

info@sans-online.nl

www.sans-online.nl