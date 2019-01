Samuel Moens: “Prachtig als er lampjes aan gaan”

En dan ben je leraar. Dat gebeurde ook bij Samuel Moens, een geboren Zeeuw van 26 jaar jong. Samuel werkt als leraar in groep 8. Een gesprek over zijn passie voor het vak.

“Ik werk sinds 2013 als leraar in groep 8 op de Petrus Immensschool in Middelburg. Na één jaar groep 5 kreeg ik de kans om de hoogste groep voor m’n rekening te nemen. Die kans greep ik met beide handen aan.”

Extra uitdaging

“Groep 8 geeft mij extra uitdaging, omdat het de laatste groep is voordat ‘jouw’ kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Dat maakt het anders, omdat je echt actief betrokken bent bij dat laatste jaar basisonderwijs. Mooi om te zien is dat je leerlingen echt anders weg ziet gaan dan dat ze binnenkomen. Bovendien maakt de leeftijd ook een écht verschil, je hebt andere gesprekken en je kunt lekker pittig en inhoudelijk lesgeven. Dat ligt mij persoonlijk goed, ik geniet daar echt van.”

Pit en inhoud

“Om pittig en inhoudelijk les te kunnen geven, moet je een fijn leerklimaat in je groep hebben. Een van de belangrijkste dingen is heel duidelijk zijn in wat je van je leerlingen vraagt. Leerlingen verwachten dat van je en waarderen dat ook. Op die manier krijg je een betrokken groep, waarin je makkelijk schakelt tussen een gekkigheidje en zakelijkheid. Daarom ben ik leraar!”

Cito-toets

“Een mooie anekdote, ik moet even graven…komt ‘ie: een van mijn leerlingen had grote moeite met begrijpend lezen; hij scoorde echt laag tijdens diverse toetsmomenten. Ik heb hem toen twee eenvoudige regels verteld, waardoor het beter zou moeten gaan. Dat leek niet veel te helpen, totdat de Cito-toets op het programma stond. Hij scoorde ineens heel hoog. Ik vroeg hem waar dat door kwam. De jongeman merkte droog op: ‘Ik ben maar eens gaan doen wat u mij steeds vertelde.’ Dat maakt dit vak iets met een gouden rand: er gaan lampjes aan die eerst uit stonden.”

En nu jij!

