Samen stoppen we lepra. Doe mee!

Mensen vinden me fascinerend. Sprankelend. Ze zien mijn schoonheid. Totdat ze naar mijn handen en voeten kijken. Je ziet de schrik in hun ogen…

Ik ben genezen. Als je nu een gevoel van ongeloof krijgt, zo van: ‘Genezen? En je handen dan…’, begrijp ik dat. Maar mag ik het uitleggen? Ik kreeg te laat hulp. Als ik eerder correct gediagnostiseerd en behandeld was, had ik nu misschien geen handicaps.

Mijn naam is Nagammal. Ooit had ik een man, een kind, een leven! Mijn zoontje overleed als dreumes, hij was ernstig ziek. Mijn man verliet me, omdat lepra mijn lijf ingrijpend beschadigd had. Mijn familie gaf me onderdak, maar toen overstromingen ons dorp troffen, vluchtte iedereen. Ik, met mijn verbrijzelde handen en voeten, bleef achter. Geen idee hoelang ik daar zat. Alleen. Zonder eten.

De verlatenheid, niemand hebben om bij uit te huilen, ‘nergens bij horen’ vond ik misschien wel het ergste gevolg van mijn lepra.

Nadat de vloed zakte, was alles modder om mij heen. In die situatie vonden hulpverleners van Leprazending mij. Gebroken. Ze namen me mee naar het lepraziekenhuis en behandelden me liefdevol. Elke dag voelde ik mijn krachten een beetje terugkomen. Uiteindelijk was ik klaar voor mijn hersteloperaties – voor zover die mij konden helpen. En kijk mij nu… Ik vier mijn genezing!



Lepra, bestaat dat nog? Ja. Die ziekte uit Bijbelse tijden woekert nog altijd voort. Elke twee minuten krijgt iemand te horen: ‘Je hebt lepra.’

Leprazending heeft jarenlange ervaring en werkt keihard om lepra te stoppen. Het goede nieuws is: lepra kan gestopt worden. Hoe? Bijvoorbeeld door het slim inzetten van medicijnen in de omgeving van een patiënt. Een preventieve behandeling voorkomt dat buren, vrienden en familie lepra krijgen.

Wij geloven in een wereld zonder lepra, en onze generatie kan het meemaken. In het jaar 2035 moet lepra een ziekte uit het verleden zijn. Daarbij hebben we jou nodig. Daarom de oproep: doe een donatie via stoplepra.nu. Met jouw donatie worden vrouwen als Nagammal geholpen. Én: lepra wordt gestopt.

Namens Nagammal: alvast hartelijk dank!

Team Leprazending

Opsporen

Vroegtijdige opsporing is essentieel om besmetting,handicaps en uitsluiting te voorkomen.

Bijna alle lepra gerelateerde problemen worden veroorzaakt door te late diagnose.

Om lepra een ziekte van het verleden te maken is het vinden en herkennen van de signalen van lepra essentieel.

Jouw donatie helpt ons mensen met lepra op te sporen voor het te laat is.

Behandelen

Binnen 2 dagen behandeling is een leprapatiënt niet meer besmettelijk.

Lepra is goed te genezen! De medicijnen zijn gratis. De behandelkuur duurt 6-12 maanden.

Blijvende handicaps door lepra… dat moet stoppen. Tijdige behandeling voorkomt permanente zenuwschade, handicaps en sociale uitsluiting.

Jouw steun zorgt dat de medicatie bij mensen met lepra komt, snel.

Stoppen

Geen besmetting meer vanaf 2035

Vroegtijdig herkennen en snelle behandeling – met jouw hulp zijn duizenden mensen niet meer besmettelijk en kunnen de ziekte niet langer overdragen naar familie, vrienden en buren. Gestopt.

Je ondersteunt medisch onderzoek naar de oorzaak van verspreiding.

Én je helpt de verdere gevolgen van lepra te stoppen. Handicaps, discriminatie en angst.