Salem biedt nieuwe kansen

Salem uit Ridderkerk zoekt nieuw personeel! Wegens nieuwbouw-plannen en een andere manier van werken komen er vacatures vrij. Een groot voordeel van werken bij Salem is de mogelijkheid tot opleiding en scholing, vertelt Cees van der Lee.

„Een belangrijk onderdeel van wat wij bij Salem doen is het opleiden en bijscholen van ons personeel”, aldus Cees, hoofd Personeel & Opleiding. „Dit doen we al 25 jaar, maar met name de laatste tijd creëren we steeds nieuwe mogelijkheden. Zo bieden we de BBL-opleiding tot Verzorgende-IG aan en hebben we plek voor stagiaires vanuit BOL-opleidingen. Daarnaast leiden we individueel op: eerst verantwoordelijk verzorgende en verpleegkundige, maar ook cursussen palliatieve zorg of psychiatrische zorgvragen. Verder organiseert Salem groepsscholingen rondom belevingsgerichte zorg of hoe je om moet gaan met bepaald gedrag van bewoners. Als leidinggevenden gaan we steeds meer over naar een coachende stijl van leidinggeven. Hier wordt ook scholing over gegeven.”

Behalve opleidingen en scholingen organiseert Salem ook thema-avonden rondom ziektebeelden. „Dit zijn avonden over bijvoorbeeld MS, Parkinson of dementie”, vertelt Cees. „Samen met artsen, psychologen en een geestelijk verzorger proberen we tijdens deze avonden het aspect van onze identiteit naar voren te laten komen. Een ander actueel thema van een dergelijke avond is de eigen regie van de bewoner. De laatste jaren kan de zorgvrager zelf de regie hebben over zijn zorgvraag. Hij bepaalt zelf zoveel mogelijk hoe hij zijn leven inricht. Hoe ga je hier als verzorger mee om? Ook hebben we avonden over ethische vraagstukken zoals het levenseinde. Wil iemand wel of geen sondevoeding of wil hij wel of niet gereanimeerd worden? En hoe moet je daar als zorgverlener mee omgaan? We zijn ons bewust van de vragen die er liggen op dat gebied. Samen denken we erover na hoe we er, op grond van de Bijbel, een mening over kunnen vormen.”

Nieuwe scholingen

In verband met de op handen zijnde nieuwbouw en de nieuwe manier van werken gaat Salem meer scholingen aanbieden. Cees: „In samenwerking met het Hoornbeeck College in Rotterdam bieden wij een jaarprogramma voor mensen die in het verleden het vroegere MDVO VZ-diploma hebben behaald. Zij kunnen in één jaar bijgeschoold worden tot niveau 3. Dit traject bestaat uit een dag per maand naar school en minimaal een dag per week werken. Een mooie optie voor herintreders!”

Verder komen er meer plekken vrij voor de opleiding tot verpleegkundige; we hebben steeds meer te maken met complexere zorgvragers. Daarnaast bieden we via een e-learnprogramma scholingen aan voor verpleegtechnische handelingen. Vanaf 1 januari willen we gaan werken met coaches op de werkvloer. Collega’s helpen andere collega’s die vragen hebben. Dit geldt voor leerlingen, maar ook voor mensen die net in dienst zijn gekomen en die nog moeten wennen aan de manier van werken, oudere collega’s die moeten letten op hun fysieke belasting, mensen die eerst verantwoordelijk verzorgende willen worden en daar coachvragen bij hebben of collega’s die vragen hebben over hoe ze om moeten gaan met een bewoner.”

Begeleiden

Jeannette Hofland-Flach (41) werkt als praktijkopleider bij Salem. „Ik mag de dingen die ik geleerd heb toen ik leerling bij Salem was, overdragen aan nieuwe mensen. Onze leerlingen zijn uniek en ik vind het mooi om ze op te leiden en te begeleiden. Eén keer per week werk ik met de leerlingen mee op de afdeling. Ik kijk hoe ze het doen, geef tips en help hen bij dingen die ze lastig vinden. Verder kijk ik opdrachten na en voer ik voortgangsgesprekken met de leerling en de werkbegeleider. Ik vind het belangrijk om als praktijkopleider naast de leerling te staan. Ik ben er niet alleen om te beoordelen, maar ik ben ook hun collega. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de bewoners op de juiste manier zorg kunnen bieden. Dit is niet alleen het lichamelijke verzorgen, maar ook het praten met de bewoners zodat zij hun ziekte of handicap kunnen verwerken. Wil je werken en tegelijk leren? Wil je mensen begeleiden en verzorgen? Dan is de opleiding tot Verzorgende-IG bij Salem iets voor jou!”

Gerlinda Lubbers (20) werkt fulltime bij Salem en heeft onlangs de opleiding Verzorgende-IG afgerond. „Aan het einde van mijn middelbare schooltijd werd ik bij Salem aangenomen. Ik ging eerst vijf maanden naar school op het Hoornbeeck College in Rotterdam. Daarna heb ik een inwerkperiode bij Salem doorlopen en vervolgens volgde ik drie jaar lang de opleiding tot Verzorgende-IG. Ik wilde graag tegelijk werken en leren, om ervaring op te doen. Ik ging één dag per week naar school en de rest van de dagen werkte ik. Af en toe was het pittig, maar de opdrachten voor school en het werk bij Salem zijn goed te combineren. De meerwaarde van een BBL-opleiding is dat je ervaringen uit de praktijk op school aan de theorie kunt koppelen en andersom. Ieder leerjaar werkte ik op een andere afdeling, zodat ik ervaring kreeg met verschillende doelgroepen. De opleiding wordt vanuit Salem heel goed geregeld. School en Salem hebben goed contact en ik werd op een prettige manier begeleid in mijn opdrachten. De schoolopdrachten kon ik onder werktijd doen, het is fijn dat daar ruimte voor is!”

