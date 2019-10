Nieuwe kantoorinrichting door TMC Project

Het duizelt je als je bedenkt welk deel van je leven je op kantoor doorbrengt als je een fulltime baan hebt. Een kantooromgeving is de plek waar je de meeste wakkere uren van je dag slijt. Daarom is het belangrijk dat die plek niet alleen functioneel is, maar ook comfortabel en sfeervol.

Sinds het jaar 2000 heeft TMC Wonen een speciale tak om bedrijven hiermee te helpen: TMC Project. De woonwinkel kreeg steeds meer zakelijke aanvragen, waardoor TMC Project is ontstaan. Vanaf die tijd is TMC Project uitgegroeid tot een bedrijfsonderdeel wat grote en kleine zakelijke projecten voor klanten uit kan voeren: of het nu gaat om een complete restyling van een kantooromgeving in samenwerking met een binnenhuisarchitect of om de vervanging van een aantal bureaustoelen: TMC Project biedt service in het hele proces. Bij GBG Goes heeft TMC Project bijvoorbeeld vloerbedekking vervangen en gezorgd voor nieuw kantoormeubilair. Een ander voorbeeld is het design en de realisatie van een nieuwe entree en receptie bij Baker Tily. “Uitdaging in dit project was om het huidige receptiegebied meer transparant en gastvrij te maken. Tevens moest de nieuwe ruimte een prettigere en meer ergonomische werkomgeving bieden.”

De kracht van TMC Project is de volledigheid: bij het hele project zijn eigen mensen betrokken, accountmanagers, adviseurs en vakmannen. Zo blijven de lijntjes kort en kunnen projecten snel en efficiënt worden uitgevoerd. Wat bijdraagt aan deze volledigheid is ook het brede assortiment. TMC Project kan letterlijk alles leveren wat nodig is voor de restyling van een bedrijf: van vloerbedekking en raambekleding tot bureaus en bedden.

Als een klant bij TMC Project aanklopt voor een restyling of een nieuwe kantoorinrichting, is de eerste stap luisteren en inventariseren. Goed advies door goed te luisteren staat op nummer 1 voor TMC: “Veel organisaties hebben al voor ons gekozen, omdat wij op basis van de wensen van de klant een goed adviesplan gepresenteerd hebben. Afhankelijk van het type organisatie en wensen stellen wij sfeerplan, verlichtingsplan, kleurplan en/of zintuigenplan op.” In een persoonlijk gesprek worden de wensen van de klant op een rijtje gezet. Direct wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen het pand en binnen het budget. Tijdens zo’n eerste gesprek is het belangrijk om na te denken over wat een klant wil bereiken met een herinrichting: welke elementen zijn belangrijk voor de organisatie, en op welke manier kan het werken leuker en efficiënter gemaakt worden?

Op basis van dit eerste gesprek geeft het team van TMC in een tweede afspraak advies. Door de specifieke vakkennis die de mensen bij TMC hebben, kunnen ze een advies op maat aanbieden. Dit advies houdt rekening met de wensen, de mogelijkheden en het budget van de klant. Ook is er niet alleen aandacht voor hoe het geheel eruit komt te zien, maar ook voor de details als ARBO-eisen, veiligheid, hygiëne, akoestiek, ergonomie en duurzaamheid. In veel gevallen maken wij een totaalplan waar we bovenstaande elementen in opnemen. Dit presenteren we uiteindelijk in een 3D-plan.” Dit plan wordt met de klant besproken en eventueel nog wat gewijzigd, waarna er een offerte gemaakt wordt – die aansluit bij de financiële draagkracht van de klant.

Na de adviesfase en het offertetraject is het tijd voor planning en uitvoering. TMC Project stelt een gedegen plan van aanpak op, een planning en taakverdeling. Eigen vakmensen doen hun best om een project binnen het afgesproken tijdpad uit te voeren. “Wanneer een klant akkoord gegeven heeft voor een opdracht, is het aan ons om de afspraken na te komen. Om dit te realiseren zetten we eigen stoffeerders, gordijnenmonteurs en bezorgers in, bijvoorbeeld.” De mannen van TMC krijgen jaarlijks trainingen en cursussen om ervoor te zorgen dat ze altijd de beste kwaliteit van werken kunnen leveren.

TMC Project richt zich erop om de klant in het hele proces te ontzorgen. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Vraag dan een afspraak aan!

TMC Project

Scottweg 14

4462 GS Goes

0113 22 41 26

info@tmcproject.nl

https://www.tmcproject.nl/