Natuurlijke vloeren bij TMC Wonen

De vloer is de basis van een inrichting. Maar er is zoveel keus, er zijn zoveel verschillende mogelijkheden. TMC Wonen maakt je graag wegwijs in vloerenland.

Een veelzijdige (én milieuvriendelijke) optie is een Linoleumvloer. Linoleumvloeren zijn al meer dan 150 jaar een begrip als vloerbedekking. Vaak wordt het verward met Marmoleum, een merknaam voor gemarmerd Linoleum van de fabrikant Forbo, en Vinylvloeren. Toch is het verschil met Vinyl groot: een Linoleumvloer is bijna helemaal opgebouwd uit natuurlijke materialen, terwijl Vinyl van kunststof is gemaakt.

Lijnzaad

Linoleum wordt gemaakt van lijnzaadolie, een olie die geperst wordt uit vlasplanten. Deze olie wordt gemengd met hars van pijnbomen en kurkmeel of houtmeel, kalksteen en kleurstoffen. Dit mengsel vormt de zogenoemde Linoleum korrels. Om een vloer te maken worden de korrels op een ondergrond van jute of canvas gewalst.

Doordat Linoleum voor bijna de helft uit natuurlijke en gerecyclede materialen bestaat, is een oude Linoleumvloer voor driekwart herbruikbaar. Mede door deze eigenschappen heeft dit soort vloer al verschillende prijzen gewonnen op het gebied van duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en natuurbehoud.

TMC Wonen Forbo

Een klein nadeel dat de samenstelling van de vloeren met zich meebrengt is het gebrek aan vochtbestendigheid. Een Linoleumvloer moet daarom goed behandeld worden om waterbestendig te worden. Het is daarom belangrijk om je goed voor te laten lichten door de adviseurs van TMC Wonen. Het leggen doet TMC natuurlijk zelf, met eigen vakkundige stoffeerders!

Stofvrij

Al met al heeft een vloer van Linoleum een heleboel pluspunten en voordelen. De vloer is duurzaam, gaat lang mee en is gemaakt van natuurlijke materialen. Bacteriën kunnen zich in Linoleum niet ontwikkelen, wat de vloeren ook heel schoon maakt. Lijnzaad, een van de grootste ingrediënten van een Linoleumvloer, is antistatisch. Daardoor zijn linoleumvloeren makkelijk stofvrij te houden. Ook zijn de vloeren krasbestendig en kunnen ze tegen zwaar gewicht over langere tijd, zodat er geen deuken en gleuven ontstaan. Ook zijn de vloeren kleurvast, dempen ze geluiden en trillingen en zijn ze brandveilig. Daarom zijn Linoleumvloeren ook uitermate geschikt voor projectinrichtingen, neem hiervoor contact op met TMC Project.

Linoleum is verkrijgbaar in veel verschillende uitvoeringen en dessins. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Vinyl wordt het dessin niet gedrukt of geperst, maar gemengd. Linoleum is te krijgen in banen, stroken en tegels in verschillende afmetingen, en tegenwoordig ook in de handige Click-variant. Je kunt dus variëren van een neutraal dessin tot een betonlook, gestreepte patronen, lijnen of een visgraatmotief. Benieuwd wat er in jouw interieur mogelijk is? Kom langs bij TMC Wonen en laat je deskundig adviseren!

