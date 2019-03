Met TMC van binnen naar buiten!

De eerste zonnige dagen zijn weer achter de rug en de lente is in aantocht. Tijd om te investeren in goede buitenzonwering! Daarvoor moet u bij TMC Wonen in Goes zijn. Het familiebedrijf verleent goede service, levert kwalitatief goede producten en heeft al meer dan 43 jaar ervaring in wonen.

Uitgebreide collectie

TMC Wonen heeft een uitgebreid assortiment buitenzonwering, zoals markiezen, rolluiken, screens en zonweringen voor het terras, de serre of de veranda, maar ook windschermen en terrasheaters. Het bedrijf heeft drie collecties buitenzonwering van de topmerken Luxaflex, Weinor en Sunmaster. In de showroom vindt u een groot aantal voorbeeldopstellingen en de deskundige adviseurs van TMC Wonen geven graag advies.



Voordelen

Een belangrijke functie van buitenzonwering is het buiten houden van warmte in de zomer. Verder is het heerlijk om buiten te zitten onder uitvalschermen en zo langer te kunnen genieten van de lange zomeravonden. Daarnaast kunt u de zonwering gebruiken om de lichtinval te beperken of om uw woning volledig te verduisteren. Verder biedt buitenzonwering veel privacy, wat ideaal is als u komende zomer lekker op uw veranda of terras wil zitten!



Maatwerk

Elk huis is anders en iedereen heeft verschillende voorkeuren wat betreft materialen, kleur en functionaliteit. De adviseurs van TMC Wonen geven u graag advies over de vele mogelijkheden op het gebied van buitenzonwering. Vakkundige monteurs meten alles op en monteren de buitenzonwering op een professionele manier. Hierdoor bent u verzekerd van kwaliteit en vakwerk!





Buitenmeubelen

Naast buitenzonwering vindt u in de showroom van TMC Wonen buitenmeubelen van de topmerken Vlaemynck en Fermob. Bent u nog op zoek naar een tuinset of wilt u uw serre wat opvrolijken? Kom langs bij TMC Wonen en ontdek de uitgebreide collecties tuinmeubelen!



Actie

Van maandag 18 maart tot en met zaterdag 30 maart ontvangt u bij elke besteding van €1000,- aan buitenzonwering een waardebon t.w.v. €100,- van Intratuin of van TMC! Kijk voor meer informatie op: www.tmcwonen.nl/met-tmc-van-binnen-naar-buiten/.

Tot 31 maart krijgt u 15% korting op Luxaflex® Outdoor Terraszonwering. Kijk voor meer informatie op www.tmcwonen.nl/acties.



TMC Wonen

TMC Goes - Marconistraat 13 - (0113) 22 41 02

TMC Kruiningen - Zandweg 1B - (0113) 38 26 26

TMC WoonWenz - Marconistraat 15-15b - (0113) 22 41 14

TMC Bergen op Zoom - Van Konijnenburgweg 13 - (0164) 27 44 77

info@tmcwonen.nl

www.tmcwonen.nl