Massale vluchtelingenstroom uit Ethiopië

In de Tigray-regio in Ethiopië vinden hevige gevechten plaats. De gevechten gaan tussen het regionale TPLF (Tigray People’s Liberation Front) en het federale leger.

De gevechten nemen zulke hevige vormen aan, dat er al tienduizenden mensen op de vlucht geslagen zijn, laat het lokale ZOA-team weten. “Dat mensen naar het veel armere Sudan vluchten geeft wel aan hoe hoog de nood is”, zegt René Vlug, voormalig landendirecteur voor ZOA in Ethiopië. “Deze gevechten en de bijkomende vluchtelingenstroom zijn een enorme klap voor deze regio, waar al zoveel mensen ontheemd zijn.”

Het gebied had al veel problemen: Het is één van de zwaarst getroffen gebieden van de woestijnsprinkhanenplaag, die gewassen en weilanden ernstig beschadigd heeft.

ZOA wil de meest kwetsbaren in Tigray, Sudan en andere oorlogsgebieden moed geven in uitzichtloze situaties. Helpt u mee? Doneer via de website van ZOA

In Sudan was men niet berekend op deze plotselinge vluchtelingenstroom. Dit leidt tot grote tekorten van onder andere onderdak, water en basismaterialen. De verwachting is dat er de komende maanden nog ruim 200.000 vluchtelingen de grens naar Sudan over zullen steken. De hulp is dus dringend nodig.

ZOA is zowel in Tigray en Sudan aanwezig en start de hulp op. Deze hulp zal in ieder geval bestaan uit noodopvang en basismaterialen zoals pannen, dekens en hygiëneproducten voor de vluchtelingen. Verder wordt er gewerkt om bestaande waterpunten zo snel mogelijk weer in werking te krijgen.

Hamdayet is de grensplaats waar vluchtelingen de grens over komen. Ze hebben slechts weinig persoonlijke bezittingen bij zich. Zowel hier als in het oorlogsgebied in Tigray zet ZOA zich in voor passende hulp. Foto: Joost Bastmeijer

In deze donkere, onzekere tijd is het belangrijk elkaar te blijven bemoedigen.

Zowel onze naasten dichtbij, als ver weg. Daarom zet ZOA zich in rondom het thema ‘Houd Moed!’. Met uw gebed en gift kunnen we er samen zijn voor de vluchtelingen uit Tigray, maar ook voor bijvoorbeeld de mensen in Jemen, waar de uitzichtloze oorlog voor moedeloosheid en honger zorgt.

De hulp is harder nodig dan ooit. Juist ook in de donkere decemberdagen. Wilt u er samen met ZOA voor deze mensen zijn? Help mee via houdmoed.nu



Lees meer over ZOA op zoa.nl