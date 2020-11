Lang plezier van je meubels met TMC Wonen

Meubels koop je om jarenlang plezier van te hebben. Daarom is het onderhoud belangrijk. Dat onderhoud bestaat vaak uit beschermen en schoon houden van de meubels.

TMC Wonen heeft -naast de prachtige meubels- ook alles in huis voor het beschermen en onderhouden van die meubels, voor de lange termijn. Guido de Ridder: “Ons assortiment onderhoudsmiddelen is heel gevarieerd. We hebben producten van zo’n zes verschillende merken, voor bijna alle oppervlaktes die je in huis kunt vinden: hout, leer, vloeren, et cetera.”

Een kleine greep uit het assortiment: Vlekverwijderaar en laminaatreiniger van het merk James Onderhoud, samen met de basisreiniger van hetzelfde merk ook als set verkrijgbaar; speciale starterssets voor het reinigen van harde vloeren of van stoffen, ook van James Onderhoud; onderhoudsolie voor de houten vloer van Woca, in verschillende kleuren; Leather Care voor het onderhoud van leren meubels, van het merk Oranje, ook verkrijgbaar in veel verschillende kleuren; viltjes voor onder meubels om zowel de meubels als de vloeren te beschermen tegen krassen en slijtage; teveel om op te noemen.

“Alle onderhoudsmiddelen zijn op onze website verkrijgbaar, dus met een paar klikken heb je de juiste benodigdheden in huis om je eigen meubels te onderhouden.” Weet je niet zo goed wat het beste middel is om jouw meubels te onderhouden? De website heeft ook een live chatfunctie, waar je al je vragen kunt stellen.

Ook voor meubels die grondig aangepakt moeten worden, kun je terecht bij TMC Wonen. In de woonwinkel in Goes én in de woonwinkel in Bergen op Zoom vind je een meubelstoffeerderij. In de stoffeerderij krijgen oude meubels een nieuw leven door ze opnieuw te bekleden of bijvoorbeeld door het frame te verstevigen. Bij het opnieuw bekleden van bijvoorbeeld een bank, heeft de stoffeerderij een enorm assortiment aan stoffen waar je uit kunt kiezen, met ruim 10.000 verschillende opties. Ook de vulling van bijvoorbeeld zitkussens van een bank kan bij TMC opgeknapt worden, zodat ze de komende jaren weer kunnen stralen in het interieur.

*Op de afbeelding is de Cordoba bank van Henders & Hazel te zien.

