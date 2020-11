Kan uw bedrijfsruimte een interieurupdate gebruiken?

De inrichting van een bedrijfspand, hotel of zorginstelling zegt iets over het karakter van de organisatie. En dat is waar TMC Project goed in is: functionele inrichtingen creëren met gevoel voor design. Projectmanager Jacor Guiljam: “TMC Project creëert inrichtingen voor de zakelijke markt in grofweg vier sectoren: office, zorg, leisure (recreatie) en onderwijs. Onder andere kantoren en zorginstellingen kloppen bij ons aan voor een nieuwe inrichting of een restyling, maar ook scholen en hotels nemen contact met ons op.”

Hotel Bosch & Zee

Een mooi voorbeeld van wat TMC Project kan, is Hotel Bosch & Zee in Domburg. “Dit was een zogenoemd turn key-project: we leverden het geheel zo op dat er niets meer aan hoefde te gebeuren, sleutelklaar dus.” De eigenaar van het hotel was ervan overtuigd dat TMC Project de beste keuze was om dit project te realiseren.

Het hotel kreeg een uitbreiding en een volledige make-over: vloeren, raambekleding, meubilair, bedden, alles werd vernieuwd. TMC Project leverde veel maatwerk, onder andere de prachtige balie van het hotel, de keukentjes op de hotelkamers en de bar. “Voor dit maatwerk hebben we samengewerkt met onderaannemers. Maar doordat wij het vaste aanspreekpunt zijn, zijn de lijntjes kort en kan de communicatie makkelijk en direct gehouden worden.”

Bij een totaalproject als Hotel Bosch & Zee komt het erop aan dat TMC Project de opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgt. “Wij onderhouden alle contacten met de mensen die dit project realiseren, het projectmanagement ligt bij ons. Daar moet je breed en flexibel voor kunnen werken. We moeten alles ook wat planning betreft in de hand houden, en zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan.”

TMC Project gaat graag uitdagingen als deze aan, en zorgt voor een prachtig eindresultaat. Hoteleigenaar Robert Vreeke vertelt op de website waarom hij blij is met de keuze voor TMC: “TMC Project denkt met je mee als je een alternatief wilt hebben voor een bepaald product. Ook al moet de oplossing niet van één van de vaste leveranciers komen, TMC zorgt voor een goed alternatief. De no-nonsense en klantgericht benadering zorgde ervoor dat wij voor TMC Project hebben gekozen.”

Visie vertalen naar interieur

Om de wensen van de klant te kunnen realiseren, is het vooral belangrijk om goed te luisteren en te inventariseren, aldus Jacor. “Je moet erachter komen wat de visie van de klant is, en hoe de organisatie van de klant in elkaar zit. Pas als je dat weet, kun je een ontwerp aanbieden dat aansluit bij de behoeften van de organisatie.”

Voor veel bedrijven is het belangrijk dat de inrichting van het pand aansluit bij de huisstijl en het karakter van de organisatie. “Dat zijn de dingen die je meeneemt in het ontwerp, en er is ontzettend veel mogelijk. Wat van TMC Project verwacht kan worden is een stapje extra: we proberen ons te onderscheiden met onze vakkennis, maar ook met onze eigenwijze en creatieve ideeën.”

De projecten van TMC worden uitgevoerd door de eigen vakmensen, waardoor de klant weet dat er kwaliteit wordt geleverd. In het geval van Hotel Bosch & Zee bleek die vakmanschap ook in de manier waarop omgegaan werd met deadlines: er konden op het laatst snel alternatieven worden geleverd toen bleek dat de leverancier niet tijdig kon leveren. Het vakmanschap uitte zich dus in flexibiliteit.

De kracht van TMC Project is de overzichtelijkheid van het hele proces. “Van begin tot eind is de projectmanager het vaste aanspreekpunt, waardoor de communicatie snel en gemakkelijk gaat. We werken met eigen vakmensen, dit zorgt voor korte lijnen met de werkvloer en er komen altijd vertrouwde gezichten bij de klant over de vloer.”

