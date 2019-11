Investeren in een tweede huis steeds interessanter

Aan het woord zijn de heer en mevrouw Wesseling: “De afgelopen 40 jaar zijn we met enige regelmaat te gast geweest bij Bungalowpark Hoge Hexel. Een aantal jaar geleden hebben wij onze onderneming verkocht. Onlangs kwam terloops ter sprake dat we ons vermogen graag nuttig wilden investeren. Natuurlijk combineren we dat graag met het aangename en toen hebben we de link met de mogelijkheden in Twente al snel gelegd.”

Alternatieve belegging

Het investeren in recreatiewoningen heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Steeds meer particuliere vermogens worden ondergebracht in recreatiewoningen. Daarbij speelt vooral mee dat het rendement uit deze investeringen vaak voor een periode van 5 jaar of langer wordt gegarandeerd. Gezien de huidige lage rentestanden bij de bank, is deze alternatieve manier van beleggen populairder en gewilder dan ooit.

Konijn uit de hoge hoed

Dat brengt met zich mee dat het aanbod van recreatiewoningen ook steeds groter wordt. Belangrijk dus om u goed te oriënteren op de verschillende aanbieders, geboden rendement, betrokken partijen en bijkomende extra lasten. Eén groot en belangrijk onderscheid in de markt: het wel of niet aanbieden van de grond onder uw recreatiewoning als eigendom. De kosten van het aanschaffen van de grond komen soms als een konijn uit de hoge hoed, terwijl het bezit van de grond een essentieel onderdeel is van de waarde van uw woning én het te behalen rendement uit uw investering.

Flexibiliteit

Daarnaast is de mate van flexibiliteit per aanbieder erg verschillend. Zoals ook uw wensen zullen variëren: wilt u het nuttige met het aangename verenigen en ook regelmatig zelf gebruik maken van uw vakantiewoning? Of maakt u liever vaste afspraken over de verhuuropbrengsten? Vraag daarom altijd na welke mogelijkheden er zijn en welke voorwaarden daar voor u aan verbonden worden.

Reputatie en verhuurorganisatie

Nog een belangrijk onderdeel waar u tijdens uw oriëntatieproces naar moet kijken is de aangesloten verhuurorganisatie. Heeft het park waar de woning op wordt gerealiseerd of wordt aangeboden een historie van verhuurrendement, zijn er faciliteiten die de eventuele verhuur van uw woning bevorderen? Zijn er referenties beschikbaar van andere eigenaren van vakantiewoningen?

Terug naar de heer en mevrouw Wesseling. Zij zijn teruggegaan naar Twente en oriënteren zich ondertussen, níet op het voor hen vertrouwde Bungalowpark Hoge Hexel, maar op het naastgelegen nieuwe Strandresort Hoge Hexel. Daar zijn lichte en moderne strandlodges gerealiseerd met een bijzondere ligging aan het water. De goede rendementsafspraken en de inclusief-prijs van de lodges met eigen grond spreekt ze daarbij erg aan. Daarnaast zal de zondagsrust die op Hoge Hexel wordt gehanteerd een belangrijk argument zijn bij het maken van de uiteindelijke keuze.

Ben u naar aanleiding van dit artikel benieuwd naar het verhaal en het aanbod van Strandresort Hoge Hexel? Informeer dan via www.strandresorthogehexel.nl/contact naar de mogelijkheden of maak een afspraak voor een rondleiding en een bezichtiging van de woningen.