‘ICT’er van nu moet óók kunnen communiceren’

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) biedt sinds dit schooljaar een vierjarige ICT-opleiding aan. Als kortere variant heeft de hogeschool ook de Associate degree-opleiding ICT Service Management. „In deze moderne wereld past een tweejarige opleiding heel goed.”

„Een IT-professional is al lang niet meer de stoffige systeembeheerder die alleen maar technische kennis heeft en de hele dag achter zijn computer zit.” Aan het woord is de 27-jarige Brandon van Holland. Hij heeft al een mbo-diploma ICT Beheerder en vijf jaar werkervaring op zak, maar merkte dat hij een extra papiertje nodig had om door te kunnen groeien. „Het gaat tegenwoordig ook om communicatieve vaardigheden en hoe je je in een organisatie beweegt.”

De Edenaar kwam uit bij de tweejarige Ad-opleiding ICT Service Management. Als hij over anderhalf jaar klaar is heeft hij een Associate degree. Dat zit tussen mbo-niveau 4 en hbo-bachelor in en wordt ook wel niveau 5 genoemd.

Tijdens de Ad-opleiding leer je technische en sociale vaardigheden met elkaar combineren. „Het fijne is dat er op de CHE veel aandacht is voor de menskant”, zegt Brandon. „IT is vaak het ondergeschoven kindje binnen een organisatie, omdat het vaak als een kostenpost wordt gezien. Terwijl je met ICT mensen en organisaties in staat stelt om iedere dag een betere versie te zijn dan gister.”

Brandon werkt veertig uur per week, maar dat valt goed te combineren met de opleiding. „Je hebt ongeveer één contactdag per maand. Daarnaast studeer ik zo’n twee avonden per week en op zaterdag de hele dag.” Maar dat heeft hij er meer dan voor over. „Bedrijven zijn tegenwoordig op zoek naar het schaap met de vijf poten. Met deze opleiding ben ik klaar voor de toekomst.”

Deze opleiding komt in aanmerking voor een subsidieregeling voor de werkgever. Meer informatie www.che.nl/ad-ict.