Huwelijk, relaties en seksualiteit

In deze tijd, waarin het individualisme hoogtij viert, worstelen we met onze relaties. “Het is niet goed dat de mens alleen zij…”, God schiep ons als relationele wezens. We hebben mensen nodig om ons heen, waarmee we ons verbonden weten, waarbij we ons thuis voelen, die ons steunen en accepteren zoals we zijn.

Maar… Hoe houden we elkaar vast in onze huwelijken? Hoe blijven we rein te midden van zoveel seksuele prikkels? Hoe geef je je relaties vorm als single, zodat je niet eenzaam overblijft? En, hoe ga je verder als alleenstaande man of vrouw als je echtgenoot overlijdt of je huwelijk in scheiding eindigt? Over onder andere deze vragen is veel informatie te vinden op de website van het Adviesplein: www.gemeenteengezin.nl.

Singles

Het aantal alleenstaanden neemt ook in onze kerken toe. Je bent niet zielig als single, maar hebt wel te maken met eigen issues. Daar is niet altijd even veel aandacht voor. Op de website staan diverse interessante artikelen over bijvoorbeeld deze thema’s: je identiteit zoeken in Christus, op zoek naar ‘de ware’, je behoefte aan sociale contacten maar ook aan lichamelijke intimiteit. Over je plek als single in de kerk is recent een onderzoek uitgevoerd, waarvan de uitkomsten na te lezen zijn.

Seksualiteit

Veel mensen worstelen met hun seksualiteit, zowel binnen als buiten het huwelijk. We zijn als seksueel wezen geschapen. Wat is Gods bedoeling hiermee? En wat doe je met deze gevoelens als je homoseksueel bent, als je pornoverslaafd blijkt te zijn of als er sprake is van misbruik? Er zijn veel links te vinden naar organisaties die verder kunnen helpen.

Getrouwd zijn

Wat komt er veel af op onze huwelijken. De dagelijkse drukte, de roerige wereld waarin we leven, de verleidingen op seksueel gebied, mondige pubers, het valt niet altijd mee om elkaar vast te houden en verbonden te blijven. Gelukkig bieden steeds meer kerkelijke gemeenten cursussen aan, waarbij over deze onderwerpen nagedacht kan worden en je leert om met elkaar in gesprek te gaan. Ook is er genoeg individuele hulp beschikbaar. Het ís mogelijk om herstel te zoeken als één van beiden vreemd is gegaan. Er zijn lotgenotengroepen, wanneer uw man of vrouw een psychische aandoening heeft en u steun zoekt om verder te kunnen. Lees er meer over op de website.

Alleen verder

Wie kan de diepte van dit verdriet peilen: alleen achter te blijven na de dood van je man of vrouw. Naast steun van Boven is er steun van anderen nodig om hier mee te leren omgaan. Op de site is informatie te vinden over rouw, lotgenotencontact, alleen opvoeden enz.

Het kan ook zijn dat je alleen verder moet na echtscheiding. Wat een verdriet, schaamte en vragen kan dit met zich mee brengen. Ook met betrekking tot dit onderwerp kunt u meer informatie en links vinden.

Steeds meer mensen gaan een tweede huwelijk aan. Dit gaat vaak gepaard met veel gevoeligheden bij beide families. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden en je dus goed te verdiepen in alles wat hier bij komt kijken.

Het Adviesplein

Het Adviesplein is een initiatief van het Platform Toerusting, waarin diverse organisaties van de Gereformeerde Gemeenten samenwerken op het gebied van toerusting, nl. CGO, Helpende Handen, Jeugdbond GG, Werkgroep Gezin (KGJO) en De Vluchtheuvel.

Wekelijks worden ervaringsverhalen gedeeld via een blog. U kunt zich hierop abonneren via de website en ontvangt dan de blog in uw mailbox.

Ook kunt u zich inschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief voor ambtsdragers of de nieuwsbrief voor opvoeders.

