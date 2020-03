Hoe corona slachtoffers van oorlogen en rampen dreigt te treffen

ZOA heeft besloten om vanwege het coronavirus de landelijke collecte niet in de gewone vorm door te laten gaan. Daarmee dreigt ZOA ruim 8 ton minder op te halen voor levensreddende hulp aan slachtoffers van oorlogen en rampen. Zo dreigt het coronavirus indirect extra slachtoffers te maken in fragiele landen als Zuid-Sudan en Jemen.

Verantwoordelijkheid nemen

Tijdens de collecteweek gaan normaal gesproken zo’n 14.000 collectanten de straat op. ZOA wil niet het risico lopen dat de collectanten het virus oplopen of verspreiden. Chris Lukkien, algemeen directeur van ZOA: ‘Een collectant komt op een avond met tientallen mensen in aanraking. Gezien de maatregelen die nu door het kabinet genomen worden, kunnen we onze vrijwilligers niet op pad sturen voor de landelijke huis-aan-huis-collecte. Dat doet pijn, omdat deze inkomsten enorm belangrijk zijn voor ons werk. Maar op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze collectanten en naar de mensen bij wie we aan de deur komen.’

Ernstige gevolgen

De nationale collecte is een belangrijke pijler onder ZOA’s werk. Ieder jaar halen de collectanten ruim 800.000 euro op. Deze inkomsten zijn cruciaal voor de voortgang van de noodhulp en wederopbouw die ZOA biedt. ZOA biedt noodhulp en ondersteunt ruim een miljoen slachtoffers van oorlogen en rampen in de wederopbouw van hun bestaan. Lukkien: ‘Omdat we deze mensen onder geen beding in de steek laten, moeten we op andere manieren zorgen dat er voldoende geld wordt ingezameld.’

ZOA video

Middels bovenstaande video vraagt ZOA op een ludieke manier aandacht voor hoe lastig het is om nu veilig te collecteren. Maar gelukkig zijn er in deze tijd meer mogelijkheden om geld in te zamelen. Lukkien: ‘We vragen zoveel mogelijk mensen om een online collectebus aan te maken of online te doneren. We hopen dat veel mensen gehoor geven aan deze oproep, zodat het werk in crisisgebieden door kan gaan.’

Draagt u ook bij aan de levensreddende hulp in crisisgebieden? Doneer dan via de website van ZOA.