Het verhaal van de baardagaam

Je komt iedere morgen je bed uit voor het heerlijke enthousiasme van leerlingen. En omdat je er écht plezier in hebt kinderen te verwonderen. Jan Willem van Leeuwen (28 jaar) staat op de Ds. J. Fraanjeschool De Burcht in Barneveld voor groep 8.

Waar kom jij iedere werkdag je bed voor uit?

“Het heerlijke enthousiasme van leerlingen. Je vraagt je wellicht af of dit altijd zo is … Nou, ik ervaar het echt als een wisselwerking. Je leert heel snel met welke toon je een dag moet beginnen. Mijn leerlingen zijn eigenlijk een spiegel. Ben ik onrustig, dan wordt de klas dat ook en vice versa. Ben ik chagrijnig en kortaf, dan doen leerlingen dat ook naar elkaar. Laat ik merken dat ik er zin in heb deze dag, dan krijgen leerlingen ook zin om mee te doen.”

Kun je iets vertellen over jouw rol in Barneveld?

“Mijn taak is als eerste leraar van groep 8. Daarnaast ben ik coördinator van de plusgroepen (kinderen met hoogbegaafdheid), ict-coördinator, secretaris van de medezeggenschapsraad en gymcoördinator. Ik haal daar enorm veel energie uit, iedere dag weer. Afgelopen maanden kwam er echter een nieuwe uitdaging op mijn pad. Ik mag vanaf 1 februari D.V. leiding geven op de Jan de Bakkerschool in Woerden, als directeur.”

Wat voor leraar ben jij?

“Ik daag mezelf iedere keer weer uit om out-of-the-box te handelen en daarmee kinderen te verwonderen. Dat betekent net dat ene ding doen wat een ander niet of anders doet. Daarmee wil ik leerlingen nog meer laten zien dat uniciteit iets moois is. Een voorbeeld? Ik heb allerlei dierentoestanden in mijn klas: vogelspin, slangen met bijbehorende levende muizen, en kort hiervoor had ik ook baardagamen met bijbehorende sprinkhanenkweek. Kinderen genieten daar enorm van. Als een van de reptielen vervelt, willen ze de losgelaten huid graag mee naar huis nemen. Eén van de agamen ging dood in april. In de pauze hebben we hem begraven tussen een stuk dubbelgevouwen kippengaas. Binnenkort graven we hem op, om te kijken of we van de overgebleven botjes een geraamte kunnen lijmen. Je snapt dat bepaalde leerlingen en ik niet kunnen wachten…”

Wat moet je echt in je hebben om een goede leraar te zijn?

“Aansluiting willen zoeken bij de leefwereld van je kinderen, nieuwsgierig zijn naar wat er in hen leeft. Het ‘standaardkind’ bestaat niet, er is geen kant-en-klare theorie voorhanden wat werkt en wat niet. Daarom is inlevingsvermogen cruciaal: wat drijft een kind en wat kun jij als leerkracht voor dat kind betekenen?”

