Hauptwerk in de huiskamer

Jouw orgel thuis dat klinkt als een heus kerkorgel: iedereen die orgel speelt droomt er weleens van. Mixtuur brengt deze droom dichtbij. „Wij bouwen orgels gebaseerd op het softwaresysteem Hauptwerk, waarbij de klank van een bestaand kerkorgel in de huiskamer (of in een kerk of concertzaal) gereproduceerd kan worden. Deze virtuele orgels benaderen het meest realistisch de klank van een pijporgel.”

Mixtuur is een bruisend bedrijf waar mensen werken die passie hebben voor het orgel. „Bijna iedereen die hier werkt, speelt zelf orgel of is op zijn minst liefhebber van het instrument”, vertelt sales manager Harry Koning. „Vanaf 2007 is Mixtuur officieel Hauptwerk-dealer. Noem ons een specialist. Maar we leveren niet alleen de software voor Hauptwerk en samplesets, we bouwen de orgels zelf. Onze orgels zijn dus een compleet product, je hoeft er niet meer zelf aan te sleutelen.”

Het klinkt misschien abstract, de klank van bijvoorbeeld het orgel van de Dom van Utrecht in een huiskamerorgel. Toch is dat wat Hauptwerk mogelijk maakt. Maar hoe werkt dat dan? Onze orgels hebben een computer naar industrieel ontwerp met daarop geïnstalleerd Hauptwerk, een softwareprogramma waarmee je samplesets van pijporgels virtueel kunt bespelen. Er zijn inmiddels honderden orgels die als sampleset gedownload kunnen worden op de orgels van Mixtuur, en het eind is nog niet in zicht, vertelt Koning. „Dat zijn ondermeer bekende Nederlandse orgels, zoals die van de Utrechtse Domkerk of de Martinikerk in Groningen.”

Opname

Maar hoe krijgen Hauptwerk en Mixtuur de klank van desbetreffende orgels bij de mensen thuis, uit hun eigen orgels? „Er wordt doorgaans bij elk orgel van elk register per toets een opname gemaakt, een opname met de galm en een opname met tremulant. Deze opname gebeurt vaak ook nog vanaf verschillende plekken in de kerk. Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat de klankbeleving bij het bespelen van zo’n sampleset als erg realistisch wordt ervaren. Mixtuur zorgt voor een orgel waar deze samplesets het beste tot hun recht komen. „Per model behalen we het maximale klankresultaat door slim gebruik te maken van het soort, de maat en de plaatsing van luidsprekers en door optimale afstemming van de elektronische componenten in een orgel. Daarnaast zorgt onze eigen Digital Sound Processor (DSP) voor mogelijkheden om het geluidssysteem in het orgel optimaal af te regelen. We hebben een groot assortiment orgels waar de klant uit kan kiezen. Daarnaast leveren we maatwerkoplossingen: een meubel dat volledig naar de wensen van de klant gebouwd wordt.”

Het orgel van Mixtuur wordt kant en klaar bij de klant afgeleverd. „Ons streven is om de klant maximaal te ontzorgen. Alles

is geïnstalleerd en gecontroleerd. Bij aflevering zorgen we dat het orgel naar wens van de klant en naar de ruimte eventueel nog wordt bijgesteld. Mocht er toch nog iets niet naar behoren functioneren, dan leveren wij altijd service en nazorg. Omdat we werken met software kan dat vaak ook eenvoudig op afstand.

Hoe kies je een sampleset wat bij je past? „De meeste klanten die bij ons binnenkomen hebben al een voorkeur voor een bepaalde stroming of muziekstijl, zoals de Barok of de Romantiek. Daar kunnen we ons advies op afstemmen. We nodigen klanten altijd uit in onze showroom in Klundert -een prachtig kerkgebouw- zodat ze de orgels kunnen bespelen en beluisteren. Een orgel kopen is wel wat anders dan boodschappen doen, voor een juiste keuze nemen we graag de tijd!”

Flexibel

Mixtuur levert niet alleen orgels voor in de huiskamers van de klanten, maar ook voor in kerken, aula’s en auditoria. En dat niet alleen in Nederland, maar over heel de wereld. „We zijn ontzettend flexibel in de opbouw van de orgels, doordat we volledig maatwerk kunnen leveren. We kunnen voor elke ruimte een passende oplossing vinden, waarbij de klank van het orgel het beste tot zijn recht kan komen.” Een orgel van Mixtuur voor in een kerk wordt vaak in overleg met een orgelcommissie samengesteld. „Wij zoeken naar realistisch voorstel wat recht doet aan het klankideaal van de commissie en rekening houdt met de gegeven ruimte. Een kerk kiest bij ons doorgaans voor een volledig virtueel orgel, maar er zijn ook gevallen waarbij een bestaand pijporgel met een virtueel deel uitgebreid wordt. Dat zijn de zogenoemde hybride-orgels: de dispositie wordt uitgebreid met een aantal Hauptwerkregisters die aansluiten bij de klank van het bestaande orgel.”

Een van de klanten van Mixtuur is Marco den Toom. „Sinds 2009 werk ik samen met Mixtuur. Hun overtuigende (klank) kwaliteit leidde tot mijn droomorgel wat inmiddels bijna af is. Ik kan niet wachten!”

Mixtuur

Molenstraat 31-33

4791 HL Klundert

+31 (0)30 - 60 61 212

info@mixtuur.nl

www.mixtuur.nl