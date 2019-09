Hanse+staal: al 100 jaar een sterk verhaal

Zeeuws familiebedrijf met meer dan 100 jaar ervaring in staalbouw. Gespecialiseerd in de bouw van complete bedrijfspanden in agrarische, industriële en utiliteitssector. Hoofdaannemer die klanten ontzorgt van vergunningaanvraag tot oplevering. In 2016 genomineerd voor de prijs ”Zeeuws Familiebedrijf van het jaar”. Erkend leerbedrijf. Dat is Hanse Staalbouw uit Nieuwerkerk in het kort. Maar er is veel meer te vertellen...

Het begon allemaal in 1907. In dat jaar startte de heer Hanse met een wagenmakerij in het dorpje Sirjansland. In de loop van de tijd groeide deze uit tot een smederij, die allerlei werkzaamheden voor de landbouw uitvoerde. Inmiddels is het bedrijf verhuisd naar het bedrijventerrein in Nieuwerkerk en uitgegroeid tot een onderneming met ongeveer 160 man eigen personeel, die in veel gevallen de constructie van complete gebouwen verzorgt: van ontwerp tot een direct in gebruik te nemen pand (turn-key). Daarnaast voert Hanse Staalbouw met onderaannemers deelprojecten uit, waarbij het zelf met name de staalconstructies voor zijn rekening neemt.

De belangrijkste diensten die de onderneming tegenwoordig aanbiedt, zijn:

• nieuwbouw

• renovatie

• machinebouw

• kleinmetaal

• toelevering staal

• bedrijfsdeuren



Bij nieuwbouw moet je denken aan de bouw van een stal, loods, kantoorpand, leidingbrug, fabriekshal of woning. „Door onze jarenlange ervaring in vrijwel iedere sector, kunnen wij meedenken in uw situatie”, aldus De Jonge. Bij renovatie gaat het om zaken als dak- en gevelrenovatie, asbestsanering en restyling. Machinebouw houdt zich vooral bezig met walking floor systemen. Die zijn bedoeld voor horizontaal transport van materialen. De vloeren bestaan uit losse strips die apart van elkaar bewegen zodat de lading gedoseerd verplaatst kan worden. De afdeling ”Kleinmetaal” produceert onder meer hekwerken, bordessen, trappen en kooiladders, volledig aangepast aan de eisen van de klant.

Kloppend hart

De 220 meter lange productiehal is het kloppend hart van het bedrijf. Het accent ligt er op lassen en snijden. In een aangrenzende hal krijgen artikelen een coating. Hanse Staalbouw beschikt tevens over een eigen plaatwerkafdeling (zetterij), waar onder meer afwerkingsprofielen binnen de dak- en gevelbeplating worden gemaakt. Wat er tussen 1907 en 2019 ook veranderd is, de missie en de kernwaarden zijn hetzelfde gebleven, aldus De Jonge: „Wij willen met enthousiaste werknemers, onze opdrachtgevers ontzorgen en tevreden stellen. Daarbij staan service, kwaliteit, veiligheid, f lexibiliteit en maatschappelijke betrokkenheid voorop. Onze grootste kracht ligt nog altijd bij onze mensen: die zijn trouw en betrouwbaar.”

Werken en leren bij Hanse Staalbouw

Hanse Staalbouw heeft circa 160 werknemers in dienst, verdeeld over kantoor, productiehal en montage. De onderneming vindt hun ontwikkeling een belangrijk

speerpunt en investeert daarom in cursussen en trainingen. Ook veiligheid staat hoog in het vaandel. Het bedrijf is dan ook al jaren VCA**-gecertificeerd. De bedrijfsmentaliteit is nuchter, hardwerkend, informeel en betrouwbaar. De samenhang en betrokkenheid is groot. Interesse in een baan bij het bedrijf? Kijk op www.werkenbijhansestaalbouw.nl.

Er zijn momenteel de volgende vacatures:

• magazijnmedewerker

• werkvoorbereider (utiliteitsbouw)

• werkvoorbereider (woningbouw)

• 3D staaltekenaar

• montagemedewerkers

• meewerkend voorman montage



Ben je vmbo’er, mbo’er of hbo’er en volg je een technische studierichting, dan heeft Hanse Staalbouw een boeiende stageplek voor jou. Informeer naar de mogelijkheden. Ook als je een andere studierichting volgt, is er vast iets te vinden. Vul gewoon het sollicitatieformulier op de site van Hanse Staalbouw in. Zit je op de middelbare school en wil je na het examen direct aan de slag? Dan is er de nieuwe Hanse Vakschool: dé plek waar je leert werken én werkend leert. Je gaat vier dagen per week bij het bedrijf aan de slag en één dag intern naar school en ontvangt direct een leuk salaris. Toon je de juiste inzet en is er een ‘klik’, dan kun je na je opleiding bij Hanse Staalbouw aan de slag. Met een mbodiploma op zak! Kijk voor meer info op: www.hansevakschool.nl.