Gordijnen: privacy die bij je huis past

Ze horen bij de standaarduitrusting van een huis: gordijnen. Ze zorgen ervoor dat voorbijgangers niet zomaar naar binnen kunnen kijken. Ze dempen geluid en geven de kamer sfeer en warmte. Maar wat zijn de verschillende opties? En hoe kies je het juiste gordijn?

TMC Wonen heeft een uitgebreide collectie gordijnen, van vitrage tot verduisterende gordijnen. De experts in de verschillende winkels geven je graag advies. Een van de eerste vragen waar je over na moet denken als je op zoek bent naar gordijnen is: wat is de functie van de raambekleding? Is het ter decoratie of voor de privacy? Moeten de gordijnen verduisteren of alleen filterend werken?

Blikvanger

Voor elk interieur is er wel een passende oplossing. Gordijnen zijn in talloze verschillende stoffen uit te voeren, met verschillende plooien en in verschillende lengtes. Wil je dat de raambekleding een blikvanger wordt? Kies dan een stof met een print, of een zwaardere stof. Zijn de gordijnen in jouw interieur een noodzakelijk kwaad? Kies dan een rustige stof in bijvoorbeeld de kleur van de dichtstbijzijnde muur, zodat ze nagenoeg wegvallen. In de verschillende showrooms van TMC Wonen kun je rustig kiezen uit verschillende stofstalen en rondkijken tussen de gordijnen die in de winkels gemonteerd zijn.

Gordijnen zijn altijd maatwerk. Elk interieur en elke raampartij is anders. Daarom zijn er ook zoveel verschillende opties mogelijk bij TMC Wonen, zodat je ideale gordijn hoe dan ook gerealiseerd kan worden. TMC Wonen heeft gordijnen in de volgende merken: Kobe, Essente, Chivasso, Carlucci, Jab, Artelux, Your Edition, Ado, Kendix, Ploeg, NL Label, Acker, Eijffinger, Holland Haag, Vriesco, Mira X, Zimmer und Rhode, Harlequin, Sanderson en Anthology; allemaal A-merken met raambekleding van goede kwaliteit.

Mogelijkheden

Om te zorgen dat een gordijn echt bij het interieur past zijn er nog oneindig veel mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor verschillende plooien: de enkele plooi, de triplooi of de vlinderplooi, bijvoorbeeld. Deze verschillende plooien zijn geschikt voor stoffen van verschillende dikte, en zorgen ervoor dat een gordijn van bijvoorbeeld een zware stof mooi valt. De adviseurs bij TMC Wonen geven je graag advies over welke afwerking het beste past bij welke stof. Naast de verschillende plooien kun je ook stoffen combineren of kiezen voor een horizontale border of een dubbele bies, als speelse touch voor de raambekleding, om het gordijn echt van jezelf te maken. Ook de verschillende modellen gordijnen zorgen voor een gevarieerd aanbod: op ringen, op roedes, plooigordijnen, vouwgordijnen, et cetera.

TMC Wonen maakt alle gordijnen precies voor je op maat, en het vakkundig personeel komt ze ook bij je thuis monteren, ze ontzorgen je in het hele proces. Kom voor advies en inspiratie langs bij een van de vestigingen van TMC Wonen.

