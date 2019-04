Genieten op de Veluwe

Een plek om heerlijk tot rust te komen. Dat is recreatiepark Uddelermeer in Uddel. Het park heeft ca. 130 bungalows die gehuurd kunnen worden voor een vakantie, maar die ook als tweede woning voor eigen gebruik of als investering gekocht kunnen worden. De vakantiebestemming is geschikt voor jong en oud en er is van alles te beleven.

Recreatiepark Uddelermeer ligt op slechts zes minuten afstand van de A1. Toch is het er erg rustig. „Doordat het park midden in een bos ligt, hebben de gasten veel privacy”, vertelt Nellie Bos. Samen met haar man Gerard runt zij het park sinds 2000. Het echtpaar vindt een persoonlijke en klantgerichte sfeer erg belangrijk. „Wij kennen al onze klanten. Iedere gast wordt aan het begin van zijn vakantie persoonlijk door ons welkom geheten en ook de vaste gasten kennen wij goed. We kennen het park tot op de laatste centimeter en we staan dag en nacht voor onze gasten klaar.”

Vernieuwingen

In de afgelopen jaren heeft het echtpaar het park veranderd: er is veel vernieuwd, gemoderniseerd en bijgebouwd. Nellie: „Inmiddels zijn we al bijna twintig jaar met hart en ziel bezig om ons park aantrekkelijk en up-to-date te houden. Zo bieden we sinds een aantal jaren twee grotere accommodaties, voor 15-16 personen, aan. In principe richten wij ons op alle burgers, maar in de praktijk ontvangen we veel (jonge) gezinnen en 55+’ers. We richten ons niet op groepen jongeren, zoals bijvoorbeeld een jongerencamping wel doet. Op zondag houden we zondagsrust, dan wordt er niet gewerkt.”

Het echtpaar Bos geniet van het werk op het park. „We vinden het fijn om zelf onze tijd in te delen, beslissingen te nemen en beleid te voeren. Het is fantastisch om te merken dat mensen je inspanningen waarderen en zich aan je binden omdat ze een persoonlijke band voelen. Het werken op een plek waar mensen graag komen om rust te vinden, is fijn. Dat we altijd in gesprek blijven met onze gasten om het hen naar de zin te maken vind ik ook een mooi menselijk aspect aan ons werk.”

Toekomst

Plannen voor de toekomst zijn er ook. Nellie: „In ongeveer twintig jaar tijd hebben we een heel mooi en goedlopend park opgebouwd. Dat geeft ons energie om het geheel nog mooier te maken en de persoonsgerichte aandacht vast te houden. Het is fijn om zo’n rustige plek aan te kunnen bieden in deze jachtige wereld. Omdat we het belangrijk vinden om met onze tijd mee te gaan, hebben we geïnvesteerd in goed werkend internet. Ook merken we dat mensen graag meer vermaakt willen worden. Daarom investeren we in het aanbieden van activiteiten en plaatsen we bijvoorbeeld nieuwe speeltoestellen in de speeltuin. Vooral de activiteiten in de zomervakantie willen we graag uitbouwen. Op ons park is veel te beleven, maar ook rustzoekers komen er ruimschoots aan hun trekken. Wij helpen u graag bij het plannen van activiteiten tijdens uw verblijf!”

YouTube video Recreatiepark Uddelermeer

Enthousiaste gasten

Hoe is het om je vakantie door te brengen op Recreatiepark Uddelermeer? Wat valt er allemaal te beleven en waar moet je echt even een kijkje nemen?

„Op vakantie gaan naar Uddel, dat is voor ons inmiddels een begrip. We komen dit jaar al voor de tiende keer bij Recreatiepark Uddelermeer en we voelen ons er helemaal thuis! De fijne huisjes zijn van alle gemakken voorzien, de kinderen hebben veel plezier in de speeltuin en vermaken zich prima in het zwembad. De oudere kinderen doen mee met andere activiteiten of zitten ‘s avonds gezellig rondom het kampvuur. We waarderen de rust die er is in het park, ook op de zondagen. Er is genoeg privacy, maar als je behoefte hebt aan gezellige contacten kun je die vinden op de terrasjes van de Dassenburcht of in de speeltuin en rondom het zwembad. Er worden leuke activiteiten georganiseerd op het park, er is voor elk wat wils. Het vakantiepark ligt in een prachtige omgeving. Je kunt er heerlijk fietsen en ’s avonds wild kijken. Als je een dagje uit wilt, zijn er voldoende mogelijkheden in de omgeving.

De pizza-avonden zijn voor ons vaste prik! Het beheerdersechtpaar van het park zorgt voor heerlijke pizza’s die we zelf mogen vullen. Vervolgens worden ze afgebakken in eigen pizza-ovens. Ondertussen hebben we leuke contacten met de andere gasten van het park.

Kortom, we kijken weer uit naar de zomervakantie!”

Familie Klop uit Waardenburg