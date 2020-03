Familievakantie bij De Kleine Belties

Een vakantie voor het hele gezin, in christelijke sfeer. Dat kan bij De Kleine Belties. Het Overijsselse vakantiepark biedt voor elk wat wils: er zijn kampeerplekken, maar er zijn ook luxe chalets, stacaravans, bungalows en lodges. Voor grotere groepen zijn er groepsaccommodaties beschikbaar.

Op en om het park zijn veel dingen te beleven. Dichtbij ligt de stad Hardenberg en in het Vechtdal is het heerlijk wandelen en fietsen. Verder is er op het park een overdekt zwembad, een buitenzwembad, een zwemvijver en een binnenspeeltuin. Terwijl de kinderen spelen kunnen de volwassenen lekker bijkletsen op een terras van de gezellige horeca van het park.

Klaas Weerstand en zijn vrouw Alie komen nu al zo’n 35 jaar elke keer terug naar De Kleine Belties. “Onze buren hadden er een caravan, en we hoorden er van verschillende mensen positieve verhalen over. We zijn toen met onze buren mee geweest voor onze eerste vakantie, en daarna zijn we er altijd terug blijven komen. In de eerste instantie huurden we een stacaravan, maar later hebben we er een gekocht, en in 2000 hebben we op diezelfde plek een nieuwe chalet laten bouwen.”

Het echtpaar maakte een keer een uitstapje naar een andere camping, maar toch kwamen ze elke keer weer uit bij De Kleine Belties. Klaas: “De camping heeft echt een familiegevoel, en dat is voor ons een grote meerwaarde. We kennen er veel mensen, en in de loop van de tijd bouw je echt een band op met de andere campinggasten. Ook voor de kinderen is de camping een fijne en vertrouwde plek. De Kleine Belties is positief christelijk, wat we heel belangrijk vinden. Door al deze dingen voelt het op vakantie gaan echt een beetje als thuiskomen.”

Volksverhuizing

Op vakantie gaan met een groot gezin was altijd een hele operatie, herinnert Klaas zich: “Op vrijdagavond gingen we met een busje vol spullen alvast op en neer naar de camping. Dan laadden we datzelfde busje de ochtend daarna weer vol voor een tweede rit. Alle spullen waren dan gearriveerd, maar dan moest er nog een auto achteraan rijden voor alle mensen. Het was dus een hele volksverhuizing om ons en alle kinderen op de camping te krijgen. Nu heb je campingbedjes, maar vroeger schroefden we gewoon de ledikantjes van de kinderen uit elkaar om ze mee te kunnen nemen op vakantie. En dan hadden we twee weken vakantie gehad, en dan ging het op diezelfde manier weer terug: drie ritten van de camping naar huis, twee met het busje en een met de auto.

Ook nu nog vertrekt de familie Weerstand elk jaar richting De Kleine Belties. “We hebben inmiddels 24 kleinkinderen, dus het is altijd een gezellige boel. Een van onze zoons heeft al een eigen chalet hier, en een andere zoon, Dirk, heeft zelf een chalet gebouwd, dat een dezer dagen geplaatst zal worden.”

Saamhorigheid

Klaas Weerstand heeft de camping zien veranderen. “Dat gevoel van saamhorigheid is altijd hetzelfde gebleven, dus dat is positief. Maar we hebben heel de camping zien groeien, eigenlijk. Er zijn zoveel nieuwe faciliteiten, alles is up to date en modern. Er is een zwembad, en een zaal waar de kinderen kunnen spelen als het regent, er is in het seizoen een recreatieteam dat de kinderen bezighoudt, allemaal dingen die er vroeger veel minder waren.”

Op de camping is altijd wel wat te doen, benadrukt Klaas. “In het zomerseizoen komen er vaak genoeg zanggroepen of folkloregroepen langs, en op zondagavond zingen we altijd een uurtje met elkaar. In de zomer zitten we dan soms met twee-, driehonderd man in de zaal of buiten Psalmen te zingen.”

Droom

De Kleine Belties voelen voor Klaas’ zoon Dirk ook als een tweede thuis. “Ik kwam er vroeger al, met mijn ouders. Ook heb ik er mijn vrouw ontmoet, dus ik heb veel goede herinneringen aan de camping.”

Het was een droom van Dirk, die timmerman is, om zelf een chalet te bouwen voor op de camping. En dat is precies wat hij heeft gedaan. “We wilden en uniek en eigen chalet hebben, na jaren in een caravan te hebben geslapen op vakantie. Inmiddels zijn we in de afrondingsfase van de bouw, en hij kan als het goed is volgende week geplaatst worden.”

Op vakantie doen Dirk en zijn gezin het liefst zo min mogelijk. “Het is echt vakantie. De kinderen kennen de camping, ze weten de weg, en ze worden beziggehouden door het recreatieteam. Als de kinderen genieten, genieten wij ook.”

Zowel Klaas als Dirk prijzen de faciliteiten van De Kleine Belties. “Alles is er gewoon. Een Plaza met een Eethuys waar je gezellig iets kunt eten en drinken, terwijl je kinderen aan het voetballen zijn. Er wordt van alles georganiseerd, dus er is altijd wel iets te doen.” Klaas: “Mocht je nog eens een goede camping zoeken? Dan ben je welkom op De Kleine Belties.”

De Kleine Belties

Rheezerweg 79,

7771 TD

Hardenberg

Tel: 0523 261 303

www.kleinebelties.nl

info@kleinebelties.nl