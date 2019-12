Duurzame vloeren bij TMC Wonen

Voor steeds meer mensen is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van hun overwegingen bij het inrichten of verbouwen van een woning. Die duurzaamheid zit hem niet alleen in het gasloos wonen of in een hele rij zonnepanelen op het dak. Duurzaamheid komt terug in alle aspecten van een huis, en dus ook in de vloer.

Een voorbeeld van een duurzame vloer is Linoleum. Deze vloer is helemaal opgebouwd uit natuurlijke materialen. Linoleum wordt gemaakt van lijnzaadolie, een olie die geperst wordt uit vlasplanten. Deze olie wordt daarna gemengd met hars van pijnbomen en hout- of kurkmeel, kalksteen en kleurstoffen. Dit mengsel vormt de zogenoemde Linoleum korrels, waarvan de vloeren gemaakt worden. Deze korrels worden op een ondergrond van jute of canvas gewalst om een glad en vlak geheel te vormen.

Doordat Linoleum voor bijna de helft uit natuurlijke en gerecyclede materialen bestaat, is een oude Linoleumvloer voor driekwart herbruikbaar. Mede door deze eigenschappen heeft dit soort vloer al verschillende prijzen gewonnen op het gebied van duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en natuurbehoud.

De samenstelling van de vloeren zorgt er wel voor dat Linoleum op zichzelf niet heel erg water- en vochtbestendig is. Om de waterbestendigheid van de vloer te vergroten, is het verstandig om de vloer goed te behandelen. Goede voorlichting kan daarbij het verschil maken. De adviseurs van TMC Wonen staan voor u klaar, niet alleen om meer over de vloer te vertellen, maar ook om de vloeren te leggen, met eigen vakkundige stoffeerders.

Bij TMC Wonen is er keuze uit een groot assortiment Forbo vloeren. Forbo is een merk wat gespecialiseerd is in Linoleum, en al meer dan 100 jaar hoogwaardige vloeren produceert. De vloeren van Forbo worden bijna allemaal in Nederland geproduceerd, wat bijdraagt aan de duurzaamheid van de vloeren.

Nog een ander voordeel van Linoleum vloeren is dat er zoveel keuze is uit dessins en kleuren. Het is dus heel eenvoudig om de vloer perfect aan te laten sluiten bij de rest van het interieur: het vinden van je droomvloer was nog nooit zo makkelijk. Kom gauw eens langs bij TMC Wonen voor uitgebreid advies over de mogelijkheden.

