De sleutelfiguren van MAF; vliegtuigtechnici

Goed onderhoud is cruciaal voor de vliegveiligheid en daarom werkt MAF Nederland er hard aan om jongeren en ervaren vliegtuigtechnici te interesseren om bij MAF te komen werken. Een van die technici is Willem Jonkers . Het is mooi dat hij al ervaring had opgedaan als vliegtuigtechnicus en in 2015 door MAF kon worden uitgezonden naar de MAF-basis in Sentani (Indonesië) om daar zijn skills als piloot-vliegtuigtechnicus in te zetten.

Al snel bleek dat Jonkers door een tekort aan ervaren vliegtuigtechnici in Sentani vooral zijn aandacht moest geven aan onderhoud. “Een vliegtuigtechnicus moet bij MAF van veel markten thuis zijn”, zegt Willem Jonkers. “Want het onderhouden en luchtwaardig houden van vliegtuigen is een hele klus. Tot de taken van een vliegtuigtechnicus behoren niet alleen motoronderhoud of motorwissels”, zegt Jonkers. “Want de vliegtuigen moeten ook worden gespoten of problemen met de avionica moeten worden opgelost. Voor piloten en technici bij MAF geldt: flexibel zijn, een open leerhouding hebben en snel kunnen schakelen onder uiteenlopende omstandigheden.”

Schakelen

Jonkers geeft een voorbeeld: “We hadden op een maandagmorgen een motorwissel en een inspectie gepland van de Cessna Caravan. Maar één van de piloten kwam naar ons toe met avionica problemen in het watervliegtuig. Bij het aanzetten van het vliegtuig hing er een rookgeur en verschillende displays deden het niet meer. Het vertrek van de vlucht stond gepland voor 8 uur ‘s morgens. Schakelen dus. Troubleshooting in plaats van een inspectie en motorwissel. Toen we wisten wat er aan de hand was, volgde de vraag of we alle onderdelen in huis hadden en of we dat allemaal konden installeren en instellen in een uur tijd. Dat zou het laatste vertrekmoment zijn voor de piloot. Dat ging niet lukken. Nu was het schakelen voor de piloot, want zijn vlucht kon die dag niet doorgaan en moest uitgesteld worden naar een andere dag.”

MAF

Training

De inzet van westerse vliegtuigtechnici blijft hard nodig. Er wordt ook geïnvesteerd in het trainen van Indonesische stafleden, die met behulp van een cursus Engels de technische documenten beter kunnen lezen. En via een ‘on-the-job training’ worden zij voorbereid op toekomstige inzetbaarheid als vliegtuigtechnicus bij MAF .

De inzet van westerse vliegtuigtechnici blijft hard nodig.